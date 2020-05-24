強壓「非市長派」 民進黨台南市新主委潘新傳只輸1個投票所

潘新傳順利當選民進黨台南市黨部第六屆主委。（記者蔡文居攝）

2020-05-24 21:16:10

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部主委選舉及市黨部代表、全國黨代表選舉今天舉行投開票，其中主委選舉，由「市長派」的潘新傳對上「非市長派」的陳世輝，開票過程一開始雙方互有領先，隨後全市票數差距逐漸拉開，由潘新傳以3000多票之差擊敗陳世輝，順利當選第6屆主委。

其中，在9個投開票所中，陳世輝在安南區大贏潘新傳600多票，但在大新營區慘輸1000多票，東南區投票所也輸了700多票，其他投票所也不敵潘新傳而落敗。

潘新傳為南市府顧問、民進黨南市黨部評議委員召集人，市長選舉期間，為市長黃偉哲的輔選大將，這次選舉獲得新潮流系民代的力挺。而陳世輝現任市黨部執委及嘉南農田水利會會務委員，曾代理過市黨部主委，向來與新系不睦，此次選舉則獲得部分非新系民代的支持。

選舉期間，陳世輝砲火猛烈，猛攻潘新傳、影射黑金，並指控潘涉及賄選、買票。潘新傳初期採取冷處理，到選戰末期，也主動出擊指控陳世輝不實影射涉嫌誹謗罪，雙方互相提告，主委選舉大亂鬥也引來黨中央的關切。

選舉結果於晚間出爐，潘新傳獲得1萬0151票，陳世輝則拿下6927票，潘新傳以3224票之差擊敗陳世輝當選主委。

民進黨南市黨部執行長蔡麗青表示，南市民進黨黨職選舉，今年南市具投票權的民進黨員共有2萬5323人，這次南市黨部在全市共設9個投開票所，投票率高達71．64％。

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