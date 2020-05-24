為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

這樣吃冰很貴！ 玉井警創意告示板意外爆紅 遊客朝聖

2020-05-24 20:19:15
玉井警方的創意標語爆紅。（記者吳俊鋒攝）

玉井警方的創意標語爆紅。（記者吳俊鋒攝）

［記者吳俊鋒／台南報導］連日降雨之後，今天台南放晴，尤其中午烈日當空，溫度飆升，猶如炎夏，加上「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」的疫情趨緩，民眾出門意願高，以芒果冰遠近馳名的玉井老街，人潮湧現，警方為了強力取締違規停車，特製「這樣吃冰很貴」的告示板竟也吸引遊客朝聖，意外爆紅。

今天台南山區出現大太陽，玉井的氣溫飆到近30度，當地的芒果冰熱賣，老街的店家生意興隆，有的還得排隊等候，農會的熱情小子冰館更是爆滿，遊客絡繹不絕。

老街的芒果冰，讓遊客慕名造訪，違規停車頻傳，嚴重影響交通，玉井警分局除了加強巡邏、取締之外，也在當地掛置3塊告示板，提醒民眾不要貪圖一時方便，否則至少開罰900元，這樣吃冰很貴的創意標語，受到矚目。

玉井區農會的熱情小子冰館，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

玉井區農會的熱情小子冰館，人潮爆滿。（記者吳俊鋒攝）

汽車違停開罰至少900塊錢，加上冰的錢，所費不貲，引起話題，其中1塊告示板就掛置在當地知名的有間冰舖旁，業者簡瑞男就指出，許多遊客真的衝著這標語而來，還專程合影，留下另類的紀念。

簡瑞男說，遊客們一直詢問「1碗上千元的芒果冰在哪裡」，認為很有趣，特地圍觀，讓告示板意外成為朝聖標的物。

玉井分局長楊青垂指出，少數遊客不遵守交通安全規則，任意停車，影響其他用路人，製作創意標語，意外引起矚目，也等於收到了宣導效果。

知名的有間冰舖，客人也多到要排隊、等候叫號。（記者吳俊鋒攝）

知名的有間冰舖，客人也多到要排隊、等候叫號。（記者吳俊鋒攝）

楊青垂提醒，逕自在車道併排臨時停車，或者人行道違規停車，即使沒有超過3分鐘，也可處駕駛300至元600元罰鍰。

楊青垂呼籲，若違停超過3分鐘者，可處駕駛600至1200的罰鍰，而汽車則至900元以上罰鍰，民眾不要以身試法，「這樣吃冰很貴」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
玉井檨仔青採收季 手作古早味情人果好滋味
2020-04-22 22:09

玉井檨仔青採收季 手作古早味情人果好滋味
岡山老街違停遭檢舉 店家群情激憤要求註銷紅線
2020-04-22 14:55

岡山老街違停遭檢舉 店家群情激憤要求註銷紅線
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
違規停家門前遭檢舉 他連收4張紅單
2020-04-14 10:13

違規停家門前遭檢舉 他連收4張紅單
混搭土檨仔、情人果與草莓 「黃綠紅」芒果冰熱賣
2020-02-28 20:32

混搭土檨仔、情人果與草莓 「黃綠紅」芒果冰熱賣
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
連10元都省！苗栗國車主不停車格 竟停格子外馬路…
2020-01-26 19:07

連10元都省！苗栗國車主不停車格 竟停格子外馬路…
臺南市今日熱門
2020-05-18 05:30

台南》三爺溪上游治水完工 首戰梅雨

2020-05-18 05:30

台南》逛公墓學歷史 南山名人塚e地圖

2020-05-18 05:30

台南》張鎧臣自製歷史地圖 樂於分享

2020-05-18 05:30

台南》黃蜂環流 曾文、南化水庫僅小補

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播