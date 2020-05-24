這樣吃冰很貴！ 玉井警創意告示板意外爆紅 遊客朝聖

2020-05-24 20:19:15

［記者吳俊鋒／台南報導］連日降雨之後，今天台南放晴，尤其中午烈日當空，溫度飆升，猶如炎夏，加上「武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）」的疫情趨緩，民眾出門意願高，以芒果冰遠近馳名的玉井老街，人潮湧現，警方為了強力取締違規停車，特製「這樣吃冰很貴」的告示板竟也吸引遊客朝聖，意外爆紅。

今天台南山區出現大太陽，玉井的氣溫飆到近30度，當地的芒果冰熱賣，老街的店家生意興隆，有的還得排隊等候，農會的熱情小子冰館更是爆滿，遊客絡繹不絕。

老街的芒果冰，讓遊客慕名造訪，違規停車頻傳，嚴重影響交通，玉井警分局除了加強巡邏、取締之外，也在當地掛置3塊告示板，提醒民眾不要貪圖一時方便，否則至少開罰900元，這樣吃冰很貴的創意標語，受到矚目。

汽車違停開罰至少900塊錢，加上冰的錢，所費不貲，引起話題，其中1塊告示板就掛置在當地知名的有間冰舖旁，業者簡瑞男就指出，許多遊客真的衝著這標語而來，還專程合影，留下另類的紀念。

簡瑞男說，遊客們一直詢問「1碗上千元的芒果冰在哪裡」，認為很有趣，特地圍觀，讓告示板意外成為朝聖標的物。

玉井分局長楊青垂指出，少數遊客不遵守交通安全規則，任意停車，影響其他用路人，製作創意標語，意外引起矚目，也等於收到了宣導效果。

楊青垂提醒，逕自在車道併排臨時停車，或者人行道違規停車，即使沒有超過3分鐘，也可處駕駛300至元600元罰鍰。

楊青垂呼籲，若違停超過3分鐘者，可處駕駛600至1200的罰鍰，而汽車則至900元以上罰鍰，民眾不要以身試法，「這樣吃冰很貴」。

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