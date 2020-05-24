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當選民進黨南市黨部主委 潘新傳：弭平傷痕、整合地方

潘新傳當選民進黨台南市黨部第六屆主委。（記者蔡文居攝）

潘新傳當選民進黨台南市黨部第六屆主委。（記者蔡文居攝）

2020-05-24 20:00:19

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部主委選舉及市黨部代表、全國黨代表選舉今天舉行投開票，其中主委選舉，由「市長派」的潘新傳對上「非市長派」的陳世輝，開票過程一開始雙方互有領先，隨後全市票數差距逐漸拉開，由潘新傳擊敗陳世輝，順利當選第6屆主委。

潘新傳為南市府顧問、民進黨南市黨部評議委員召集人。

潘新傳晚間發布勝選感言表示，感謝所有黨員的支持，接下來是承擔責任，實現政見的時候了，我將全力以赴，帶領民進黨台南市黨部，以及全體黨員同志共同為台灣民主打拼，讓民進黨永續執政。

他表示，這次的選舉過程中，雖然有一些紛紛擾擾，但選舉過後，仍要弭平傷痕，整合地方，我的目標就是黨部成為所有黨員最溫暖的家，我們黨員同志都是一家人，未來我也將依照這樣的方向繼續努力，秉持公平公正的態度來主持黨務，讓黨務順利發展，民進黨繼續向前進。

民進黨市黨部則表示，今天黨職選舉，共有9個投票所，投票率開出平均七成，甚至有些投票所高達八成投票率，顯示這一次黨員相當重視這一次的黨職選舉，投票意願非常高，因是歸功蔡英文政府防疫成績亮眼，施政獲得人民肯定，提高民進黨員榮譽感增加投票意願。

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挑戰民進黨南市黨部主委落敗 陳世輝：骯髒醜陋的選舉

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