樹倒壓死人效應？ 台灣山海圳綠7行道樹砍除

台江河川志工發現和順工業區旁有多棵黃槿行道樹遭砍除，只剩下樹頭。（志工提供）

2020-05-24 16:48:42

〔記者蔡文居／台南報導〕上週梅雨帶來豪雨，台南市發生一起樹倒壓死人事件，引起各界關注。台灣山海圳位於和順工業區旁有多棵黃槿行道樹因梅雨傾倒，台南市水利局獲通報後派廠商緊急處理，移除倒樹7棵，砍到只剩樹頭，其餘10多棵傾斜的行道樹今天邀請地方會勘後再決定如何處理。

台江河川志工今天發現和順工業區旁有多棵黃槿行道樹遭砍除，只剩下樹頭。志工表示，上週剛發生延平國中行道樹壓死人事件，擔心是否因此，只要傾倒的行道樹就全數砍除，而且很多行道樹都因不當修剪，造成樹木支撐力不足而傾倒，甚至發生意外。

工務局表示，目前市府已派人加強各地行道樹的檢視，一切均依市府既有的行道樹修剪辦法修剪，不會隨意砍樹，該路段行道樹非屬工務局所管理，而是水利局。

水利局則表示，經了解，樹木移除是因這次梅雨帶來豪雨及強風，將該區域部分的黃槿樹吹倒在道路上，該局獲報立即派廠商進行緊急處理，其有有7棵傾倒已先移除，另有10幾棵傾斜，為避免造成用路人危險，將會同地方會勘後再決定如何處理，而移除的植栽也會進行補植。

認養該路段行道樹的和順工業區廠協會理事長陳永祥說，這次梅雨帶來大雨，山海圳綠道上部分黃槿樹傾倒，他發現後通報水利局協助處理，已移除的部分，未來將考慮補植花旗木。

南市水利局派人移除傾倒的黃槿行樹。（水利局提供）

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