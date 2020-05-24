為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

天鵝湖體驗划獨木舟 黃偉哲：南市水域將逐漸開放

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020-05-24 15:57:48

〔記者王涵平／台南報導〕2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝湖體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。

黃偉哲今出席新營天鵝湖公園記者會，他說，今年南市水域遊憩體驗活動將如期於6至8月舉辦，疫情讓國內觀光服務產業遭受很大衝擊，疫情逐漸緩和，南市水域除了非常漂亮的美景，也非常好玩，還能看到很多吃吃、喝喝、逛逛、買買的活動，希望大家一起來台南。

觀旅局表示，2020台南市水域遊憩體驗活動將分別在6月6日、7日、13日、14日，配合「虎頭埤阿勃勒花季」於新化區虎頭埤風景區；7月18日、19日、25日、26日配合「葫蘆埤自然公園童趣節」於官田區葫蘆埤自然公園；8月1日、2日、8日、9日於新營區天鵝湖公園；9月19日、20日於南區黃金海岸。

10月1日至4日、9日、10日配合「德元埤荷蘭村風車節」，於柳營區德元埤荷蘭村舉辦，總計20天，共114梯次水域遊憩體驗活動，提供獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板及專屬於黃金海岸的風箏衝浪。

另外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，除黃金海岸場次，活動保留每天第1梯次10個名額給身障及弱勢朋友優先體驗。觀旅局指出，相關活動訊息可至「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）或活動臉書查詢。

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
白河蓮花季開幕 黃偉哲：後疫情時代台南觀光大步向前
2020-05-24 11:33

白河蓮花季開幕 黃偉哲：後疫情時代台南觀光大步向前
墾丁行引起轟動 黃偉哲：力邀陳時中到台南
2020-05-24 11:18

墾丁行引起轟動 黃偉哲：力邀陳時中到台南

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
黃偉哲出美食任務 幫喜憨兒賣豬腳、賣猴頭菇
2020-05-23 10:34

黃偉哲出美食任務 幫喜憨兒賣豬腳、賣猴頭菇
可赴11個縣市 黃偉哲︰中小學畢業旅行有條件開放
2020-05-21 14:40

可赴11個縣市 黃偉哲︰中小學畢業旅行有條件開放
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
臺南市今日熱門
2020-05-17 18:38

疫情趨緩 親子划龍舟鹿耳門溪率先登場

2020-05-17 18:26

生意差強人意 全國首復業舞廳盼「實聯制」便民可行

2020-05-17 19:25

梅雨要來了！台南仁德三爺溪治理河段加速清淤

2020-05-17 20:33

性侵身障女進入不全 「舉弱」男判入獄+賠50萬元

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播