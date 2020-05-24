天鵝湖體驗划獨木舟 黃偉哲：南市水域將逐漸開放

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020-05-24 15:57:48

〔記者王涵平／台南報導〕2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝湖體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。

黃偉哲今出席新營天鵝湖公園記者會，他說，今年南市水域遊憩體驗活動將如期於6至8月舉辦，疫情讓國內觀光服務產業遭受很大衝擊，疫情逐漸緩和，南市水域除了非常漂亮的美景，也非常好玩，還能看到很多吃吃、喝喝、逛逛、買買的活動，希望大家一起來台南。

觀旅局表示，2020台南市水域遊憩體驗活動將分別在6月6日、7日、13日、14日，配合「虎頭埤阿勃勒花季」於新化區虎頭埤風景區；7月18日、19日、25日、26日配合「葫蘆埤自然公園童趣節」於官田區葫蘆埤自然公園；8月1日、2日、8日、9日於新營區天鵝湖公園；9月19日、20日於南區黃金海岸。

10月1日至4日、9日、10日配合「德元埤荷蘭村風車節」，於柳營區德元埤荷蘭村舉辦，總計20天，共114梯次水域遊憩體驗活動，提供獨木舟、立式划槳、家庭式龍舟板及專屬於黃金海岸的風箏衝浪。

另外，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，除黃金海岸場次，活動保留每天第1梯次10個名額給身障及弱勢朋友優先體驗。觀旅局指出，相關活動訊息可至「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）或活動臉書查詢。

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

2020台南市水域遊憩體驗活動將如期舉辦，台南市長黃偉哲今前往新營天鵝胡體驗獨木舟，他說，今年活動規模較去年更大，在安全的前提下，南市水域將逐漸開放。（記者王涵平攝）

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