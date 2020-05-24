6/6罷韓投票 巴士迷搭時事秀「光復—高雄」火車票

陳信誠搭配罷韓案將於6月6日投票的時事，在臉書分享光復到高雄站的台鐵名片式火車票。（圖擷取自陳信誠臉書）

2020-05-24 15:17:41

［記者劉婉君／台南報導］高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，巴士迷也是鐵道迷的台灣巴士文化協會常務理事陳信誠，搭上時事，在網路分享珍藏的「光復—高雄」名片式台鐵火車票，也配合0確診的天數，推廣巴士文化。

陳信誠收藏火車票多年，也熱愛巴士文化，中央流行疫情指揮中心曾以龜苓膏、大西瓜等，象徵國內0確診的天數，他則是用介紹客運路線或是火車站，希望透過結合時事的方式，讓更多人認識令他深深著迷的鐵道與巴士。

罷韓投票受到熱烈討論，陳信誠在個人臉書分享1張2001年2月3日，從花蓮光復站到高雄站的台鐵自強號火車票，他說，自己不是高雄人，沒有投票權，但罷免案是選民很難得有機會可以行使的權利，不管支持或不支持，都是行使公民權利的方式，應該把握及體驗，支持者與不支持者可以用合法合理的方式來宣傳及展示，獲得民眾認同才是重點，既然罷免案已經成立了，就應該以健康及積極的態度來面對及因應。

而今天國內連續42天0本土病例，他以1980年代相當暢銷受好評的客運車型BX-420慶祝，照片並附上簡要的說明，讓民眾在開心之餘，也能認識一下該款客運。

過去他也曾在連續40天無本土病例時，介紹台鐵電腦訂票系統車站編碼040的花蓮豐田站；以及在連續12天無確診病例時，介紹已停駛的台南12路公車。

陳信誠配合國內連續０確診的天數，介紹鐵道或巴士文化。（圖擷取自陳信誠臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法