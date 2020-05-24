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《新安平追想曲》微電影開拍 穿越400年再探尋金小姐足跡

《新安平追想曲》故事MV及微電影在安平開拍，讓地方充滿期待。（記者蔡文居攝）

《新安平追想曲》故事MV及微電影在安平開拍，讓地方充滿期待。（記者蔡文居攝）

2020-05-24 13:03:51

〔記者蔡文居／台南報導〕《新安平追想曲》故事MV及微電影於今天（日）上午在安平開台天后宮前舉行開鏡儀式，以不同的角度重新詮釋金小姐和母親的一生際遇。安平開台天后宮總幹事林國明表示，該劇融入安平最美麗的景、最深的情，令人期待。

今天在安平開台天后宮前行開鏡後，劇組隨後也轉往安平各景點取景，除了天后宮外，還包括古蹟安平盧經堂、安平小砲台等地取景。

安平開台天后宮總幹事林國明，曾任安平區長，《新安平追想曲》劇組也邀請他擔任顧問。

林國明表示，《新安平追想曲》故事MV及安平金小姐電影由京贊影視暨大海攝影公司所籌拍，今天正式在安平開拍，嘗試用不同的角度重新詮釋金小姐和母親的一生際遇悲與喜，屬於安平的美麗與歷史，也為2023即將到來的安平建城400年再譜一曲。

他表示，新安平追想曲劇組及導演劉芳吉穿越時空試著探尋金小姐和母親可能曾經走過的足跡，「金小姐」見證了安平的悲歡離合，夕陽依舊、人物已非。訪談安平的耆老，金小姐的生父或許不是負心漢，只是時代的捉弄，為了醫師天職客死他鄉。

他說，《新安平追想曲》的拍攝，融入安平最美麗的景、最深的情，未來令人期待。

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