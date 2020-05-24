台南關廟三寶美味上桌 首屆創意料理賽登場

首屆關廟三寶創意料理比賽登場，熱鬧行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

2020-05-24 11:59:10

［記者吳俊鋒／台南報導］為行銷地方特色產業，台南關廟青社團結合大專院校、區公所、市議員、廚藝界等，舉辦首屆的三寶創意料理比賽，今天熱鬧登場，高手齊聚，有的走歐式路線，如醬佐魚排、金莎翠玉軟絲、米果竹筍搭櫻花蝦、炙燒白蘭地鳳梨蛋糕…等，巧思令人印象深刻。

活動在關廟區山西宮宴會場舉行，主辦單位殺篩選後，入圍10組選手最後決賽，邀請當地總舖師盧仁弘，以及老爺行旅、Bar Home餐廳的主廚賴奕丞與王俊之，還有嘉南藥理大學院長王柏森等專業人士擔任評審。

各組在指定時間內，必須取材在地的鳳梨、綠竹筍、關廟麵等，做出3道4人份的創意料理，取前3名，加上人氣獎；市議員許又仁、區農會總幹事陳愛妹等都應邀與會。

崑山科大餐飲系的盧昱豪、謝昕妤以西式料理的手法，進行三寶食材的烹調，以自製的鳳梨醬汁拌佐魚排，也焗烤關廟麵，更設計出金莎翠玉軟絲的菜色，廚藝與創意兼具。

嘉南藥理大學餐旅系的董梓辰、謝宜庭走法式料理風格，除了白蘭地蛋糕之外，還用櫻花蝦、咖哩優格醬來搭竹筍，更酥炸關廟麵，製作鳳梨鳥巢大阪燒，手法也很創新。

賴奕丞指出，這次比賽選手整體水準還不錯，也各自展現創意，尤其烹調手法跳脫傳統，讓人耳目一新，若能再累積更多的廚藝經驗，未來大有可為。

關廟青發起人許玓維表示，希望透過活動，提升地方特色產業的能見度，以及行銷媒合的機會，促進區域經濟發展。

嘉藥副校長張翊峰說，全力實踐大學社會責任，爭取教育部經費，聯合關廟的人事物，共同執行這次的活動，希望為地方發展盡份心力。

首屆關廟三寶創意料理比賽登場，熱鬧行銷地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

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