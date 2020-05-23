開紅單寫字超美爆紅 帥警本尊現身
［記者王捷／台南報導］台南市警一分局德高派出所的警員姜誠，每天出勤都配掛4、5萬元的進口裝備，讓人覺得他是霹靂小組的成員，不過他卻因為紅單上的漂亮工整字體爆紅，他說，他沒有特別練字，但只要看到好看的字體，就會臨摹起來變成自己的。
27歲的姜誠是104特考班的警員，在當兵前都在補教業打工，他自認為是一位有正義感的人，平常在路上看到有人車禍，都會上前幫忙，但是在人與人距離越來越遠的現在，他的雞婆個性好像會讓人覺得很奇怪，因此在快退伍前，他就在想要不要考警察。
準備了一年之後，姜誠順利考上特考，他對警察工作很有興趣，從當警察第一年就開始蒐集戰術裝備，由於他是特考班的警員，必須在警所實習滿6個月才能配槍，他還記得第一次配槍時，覺得很興奮，感覺終於有當警察的感覺。
姜誠第一個單位，是桃園的普仁派出所，那時候舊警所正在翻修，他印象最深刻的是，當時翻出一本30年前的老學長手抄的戶口謄本，上面的字體很娟秀，讓他覺得很難忘，這提醒他不管再急也要把字寫好。
現在，姜誠因為開了紅單爆紅，他說他平均開一張罰單是2分鐘，沒有民眾在現場就誇他字好看，但也還好從來沒有人跟他抱怨過，對於未來的計劃，他想去考霹靂小組，挑戰一下自己。