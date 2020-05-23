300神尊齊聚開趴 吳道長願為台南知名檢舉達人開解

神明同樂會是台灣非常少見的神明趴。（記者王姝琇攝）

2020-05-23 19:30:29

〔記者王姝琇／台南報導〕神明也開趴！府城祖傳延陵道壇道長吳政憲，今明（23、24日）兩天在前實踐堂所在的活動中心，舉辦一場別開生面的「神明同樂會」。邀集來自各縣市共300神尊參加，遙祭亡靈、靈寶祈天眾神共鑒。有趣的是，有人提及台南知名的蘇姓檢舉達人，「近日似乎迷失方向可否為她開解？」吳政憲說，很樂意，但目前還沒有機會遇到她。

吳政憲說，多年來為神像進行開光，也結交許多大小廟宇，3年前舉辦第1場神明同樂會，也是邀來300神尊齊聚為民祈願，藉此多做交流，整體氣氛相當快樂且有趣，今年則是第2場，主要為遙祭蘆溝橋亡魂；預計3年後於延陵道壇滿200歲時，會再舉辦第3場，也會是最後一場，「因為策辦神明同樂會，實在是太累了！」

為何會特別想要遙祭蘆溝橋亡魂？吳政憲說，2年前遊歷中國北京卻「卡到陰」，覺得蘆溝橋上每隻石獅子都變成凶神惡煞，令他感到相當不舒服，甚至整整有4小時都呈現半昏睡狀態，回台後，某次因緣際會下向自家道壇神尊請示，才有了幫忙做法會超渡中日三軍將土亡魂的念頭，並促成第2場神明同樂會。

今天台南雖陰雨霏霏，但各地趕來參加的神明還是很踴躍，現場300神尊小至1個巴掌，大至數尺，有的穿金戴銀、有的珠光寶氣，全部盛裝與會，平常在自己領地忙碌的神明，大家難得共聚一堂，溝通交流，會場神氣十足，人神同歡。活動從23日下午4點神尊入醮開始，傍晚6點發表請神之典，晚間8點安排有國樂演奏。24日上午8點則開始為靈寶祈天眾神共鑒，至下午4點醮主獲福人神同樂圓滿。

有人提及，既然連遙遠的蘆溝橋亡魂都要超渡，吳道長能否為最近迷失方向的「阿蘭」開解？由於這名蘇姓檢舉達人近日因未繳房租遭強制執行，落腳大天后宮甚至遊走各大小廟宇，引起不少民眾圍觀熱烈討論，也有人上前說關心，吳政憲說，如果幫得上忙很樂意，但目前還沒有機會遇到她。

來自全台各地的神尊一一報到，最遠來自台北。（記者王姝琇攝）

難得參加PARTY，神明也要把握機會裝扮珠光寶氣一下。（記者王姝琇攝）

迷你廣澤尊王（圖左神像）和一般神尊大小成為強烈對比。（記者王姝琇攝）

府城祖傳延陵道壇六代傳人吳政憲道長策辦第二屆神明同樂會，300神尊共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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