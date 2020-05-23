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台南工地堆高機翻覆 駕駛遭壓昏迷送醫搶救

台南新市一處工地今下午傳出堆高機翻覆意外，駕駛41歲鍾姓男子因一度遭壓在車底，救出後意識昏迷，緊急送醫搶救中。（記者萬于甄翻攝）

台南新市一處工地今下午傳出堆高機翻覆意外，駕駛41歲鍾姓男子因一度遭壓在車底，救出後意識昏迷，緊急送醫搶救中。（記者萬于甄翻攝）

2020-05-23 18:26:10

〔記者萬于甄／台南報導〕台南新市一處新建工地今下午傳出堆高機不慎翻覆的意外，駕駛41歲鐘姓男子遭堆高機壓住受困，工地現場人員見狀趕緊報案，並用吊車將堆高機挪開協助脫困，鐘男被救出時意識昏迷，救護人員緊急將其送往安南醫院搶救；勞工局第一時間也下令業者停工調查，以釐清案發原因。

南市消防局下午約3點獲報，新市區看西路與樹谷大道口一處新建工地，一台堆高機疑因土質鬆軟翻覆，駕駛遭堆高機壓住受困，趕緊派遣新市、南科消防分隊前往救援。

消防人員抵達現場時，男子已由現場工作人員救出，男子頭部有兩處撕裂傷，且意識昏迷，當下昏迷指數僅剩3，救護人員給予頸圈、長背板固定及面罩給氧後，趕緊送往安南醫院搶救，目前仍在開刀治療中。

南市府勞工局接獲通報後立即派員前往調查，初步研判恐因近日豪雨不斷，堆高機在泥濘地面操作時，輪胎陷入泥土之中，工作人員在借用外力脫離之際，操作不慎導致堆高機翻覆，而駕駛疑未使用安全帶，事發時人員飛出車外，遭堆高機壓傷。

勞工局指出，針對該職災案，業者先處已停工處分，後續將追究雇主及相關承攬關係事業單位責任，待相關事業單位提出完善且全面之復工計畫，才准予復工。

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