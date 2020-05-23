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加快核發紓困金 大新營6公所下週試辦跨區「會審」

民眾申請擴大急難紓困常有認定疑義。（記者楊金城攝）

民眾申請擴大急難紓困常有認定疑義。（記者楊金城攝）

2020-05-23 18:38:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南市民政局為加快審核民眾申請擴大急難紓困，決定下週起在大新營區試辦「區域聯防」共同審查有疑義案件，6公所一週二次跨區會審，讓民眾早日領到紓困金1萬元。如試辦良好，將擴及其它行政區。

民政局長顏振標今天（23日）在新營區公所邀集大新營的新營、鹽水、柳營、白河、後壁、東山等6區公所討論「區域聯防、共同審查」方式，社會局局長陳榮枝也出席，會中決定結合公所社政及民政共同協力加速審查案件，一週二次由6公所輪流主辦會審。

顏振標說，大新營6區公所「會審」有疑義的申請紓困案，也會邀請社會局派員出席，提升戰鬥力協助各區公所更快速審查，如果試辦良好，將把共同會審方式擴及運用至其他區公所。

儘管擴大紓困申請案件採從簡、從寬認定及加速紓困原則，台南市37區公所也各成立跨課室審查小組加速審核，但仍有不少同戶居住人口最低生活費計算、財稅資料查核困難、法令疑義在區公所無法認定，拖延核撥速度。

顏振標說，審核紓困案件不只是強調速度，更重要的是要有溫度，讓民眾感受公務門的努力和關心。

市長夫人劉育菁帶著綠豆湯來為出席人員加油打氣，感謝民政局、社會局和區公所近來忙於防疫、防災、紓困業務的辛勞。

台南市擴大紓困案件自5月6日受理申請以來，各公所連例假日都要加班審查案件，至今全市受理32787件，已核定通過件數12680件、累計核定金額約1.55億。

民政局指出，市府團隊加班審查紓困申請案，民眾檢附相關證明資料越齊全，審核與核撥速度就會更快。最快3到5天核撥，但不少申請案因排富查核拖緩審查速度。

台南市民政局召集大新營6區區長開會，決定下週起在大新營區試辦「區域聯防」，共同審查有疑義紓困申請案件。（記者楊金城翻攝）

台南市民政局召集大新營6區區長開會，決定下週起在大新營區試辦「區域聯防」，共同審查有疑義紓困申請案件。（記者楊金城翻攝）

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