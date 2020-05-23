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《寶島歌人會》澎恰恰、方駿登台 鹽水永成戲院爆棚

澎恰恰（右）和邱芸子（左）合唱《情難斷夢袂醒》。（記者楊金城攝）

澎恰恰（右）和邱芸子（左）合唱《情難斷夢袂醒》。（記者楊金城攝）

2020-05-23 17:34:24

〔記者楊金城／台南報導〕《寶島歌人會》今天下午在鹽水永成戲院登台，邀請方駿、澎恰恰及女歌手邱芸子擔綱首場演出，觀眾擠爆戲院。

台南市長黃偉哲到場主持開幕，他說，疫情趨緩，防疫生活陸續解封解禁後，市府支持在後疫情時代舉辦振興觀光和經濟的活動，《寶島歌人會》就是很受歡迎的藝文活動，將持續舉辦，更歡迎全國遊客來到鹽水經典小鎮旅遊，體驗小鎮風光、美食、文化。

承辦《寶島歌人會》的中華演藝工會贈送前100名觀眾每人1顆台南鳳梨和1顆芒果，黃偉哲贈送「台南英雄麵」表達感謝，為台南農產品行銷。

台南市文化局去年在永成戲院推出《寶島歌人會》，邀請寶島歌王歌后文夏、林沖、紀露霞等資深知名藝人重新登台獻唱，讓歌迷津津樂道。今年第三季《寶島歌人會》也在2月推出「經典電影隨片登台」系列，邀請片中藝人登台獻唱電影歌曲，讓觀眾彷彿走入時光隧道，回味過去陪伴著我們走過青春的歲月。

第四季《寶島歌人會》今天下午在永成戲院首場演出，是疫情趨緩後的演出，大批觀眾排隊量測體溫採實名制、戴口罩入場，全場爆棚。

老牌藝人方駿主持串場又演唱台語老歌，炒熱開幕氣氛，澎恰恰和邱芸子合唱《情難斷夢袂醒》、《我的選擇猶原是你》等多首歌曲和妙語如珠，贏得全場掌聲。

《寶島歌人會》接下來在6月6日邀請歌手王中平與紫君、7月19日邀請歌手張蓉蓉與郭忠祐、8月29日邀請歌手袁小迪與一綾演出，讓民眾在古早味的戲院裡大飽耳福，開演時間都在下午2點。

文化局推出第五季《寶島歌人會》傳藝說逗唱系列也規劃好了，9月19日邀歌仔戲天后許秀年、10月24日布袋戲西卿、11月21日「說唱」康龍等人登台。

方駿演唱老歌。（記者楊金城攝）

方駿演唱老歌。（記者楊金城攝）

觀眾排隊入場。（記者楊金城攝）

觀眾排隊入場。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（左四）今天為在鹽水永成戲院舉辦的《寶島歌人會》主持開幕，方駿（右一）、澎恰恰（左二）等藝人登台演出。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（左四）今天為在鹽水永成戲院舉辦的《寶島歌人會》主持開幕，方駿（右一）、澎恰恰（左二）等藝人登台演出。（記者楊金城攝）

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