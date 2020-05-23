民進黨職選舉明登場台南新設多個投票所 黨部籲黨員「多看一眼」

南市黨部再三提醒黨員，務必看清楚投票通知單上所載的投開票所位置，避免跑錯地方。 （記者王姝琇翻攝）

2020-05-23 16:54:31

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨黨職選舉將於明天（24日）進行投票，其中台南市黨部主委選舉爭議頻傳，也為這場選舉添加不少話題。台南市黨部執行長蔡麗青表示，今年共計有2萬5323名黨員具投票權，全市設有9個投開票所，從上午8點至下午4點進行投票。甫上任的副總統賴清德，也將於明日上午9點至南區彰南里活動中心投票，行使黨員投票權。市黨部預計晚間7點半左右完成開票作業。

蔡麗青說，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，無法如同往年般向學校單位外借教室作為投開票所，故今年黨職選舉投開票所幾乎都設立於里民活動中心，且多處是首次設立，其中安南區更以搭棚方式於土城鹿耳門聖母廟前廣場進行；提醒黨員務必看清楚通知單上所載的投開票所位置，「多看一眼！以免跑錯地方。」

蔡麗青也表示，上回黨職選舉台南投票率為61％，今年受疫情和梅雨季雙重影響預期投票率恐會下降，再三呼籲黨員務必出門投票！甫上任的副總統賴清德，也將於明日上午9點至南區彰南里活動中心投票，行使黨員投票權。

此外，最具話題性的黨部主委選舉部分，因候選人陳世輝指對手潘新傳安排數名樁腳至台南市政府任職，市府員工也頻向黨員買票；陳更赴地檢署按鈴控告潘妨害投票，甚至揚言要把市長黃偉哲列為證人。潘新傳則控告對手不實影射他為黑金，嚴重傷害民進黨及執政團隊形象。兩人互控不斷！

蔡麗青表示，對此黨中央也多次表達關切，盼候選人理性競爭，更不應破壞黨的團結，才對得起人民的高度信賴；她也強調，將謹守選務中立、公平、公正原則，將黨職人員選舉做到圓滿。

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