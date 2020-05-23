為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

民進黨職選舉明登場台南新設多個投票所 黨部籲黨員「多看一眼」

南市黨部再三提醒黨員，務必看清楚投票通知單上所載的投開票所位置，避免跑錯地方。 （記者王姝琇翻攝）

南市黨部再三提醒黨員，務必看清楚投票通知單上所載的投開票所位置，避免跑錯地方。 （記者王姝琇翻攝）

2020-05-23 16:54:31

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨黨職選舉將於明天（24日）進行投票，其中台南市黨部主委選舉爭議頻傳，也為這場選舉添加不少話題。台南市黨部執行長蔡麗青表示，今年共計有2萬5323名黨員具投票權，全市設有9個投開票所，從上午8點至下午4點進行投票。甫上任的副總統賴清德，也將於明日上午9點至南區彰南里活動中心投票，行使黨員投票權。市黨部預計晚間7點半左右完成開票作業。

蔡麗青說，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，無法如同往年般向學校單位外借教室作為投開票所，故今年黨職選舉投開票所幾乎都設立於里民活動中心，且多處是首次設立，其中安南區更以搭棚方式於土城鹿耳門聖母廟前廣場進行；提醒黨員務必看清楚通知單上所載的投開票所位置，「多看一眼！以免跑錯地方。」

蔡麗青也表示，上回黨職選舉台南投票率為61％，今年受疫情和梅雨季雙重影響預期投票率恐會下降，再三呼籲黨員務必出門投票！甫上任的副總統賴清德，也將於明日上午9點至南區彰南里活動中心投票，行使黨員投票權。

此外，最具話題性的黨部主委選舉部分，因候選人陳世輝指對手潘新傳安排數名樁腳至台南市政府任職，市府員工也頻向黨員買票；陳更赴地檢署按鈴控告潘妨害投票，甚至揚言要把市長黃偉哲列為證人。潘新傳則控告對手不實影射他為黑金，嚴重傷害民進黨及執政團隊形象。兩人互控不斷！

蔡麗青表示，對此黨中央也多次表達關切，盼候選人理性競爭，更不應破壞黨的團結，才對得起人民的高度信賴；她也強調，將謹守選務中立、公平、公正原則，將黨職人員選舉做到圓滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民進黨5/24黨職選舉 台南市黨部今完成抽籤
2020-04-23 13:18

民進黨5/24黨職選舉 台南市黨部今完成抽籤
黨內互打！民進黨南投縣黨部執委 要求開除執行長
2020-04-21 18:40

黨內互打！民進黨南投縣黨部執委 要求開除執行長
花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%

花旗智富管理｜外幣單週定存 最高年息6%
民進黨地方黨部主委選舉 9黨部同額競選
2020-04-17 20:29

民進黨地方黨部主委選舉 9黨部同額競選
水里鄉長叫戰！民進黨南投縣黨部主委改選3搶1
2020-04-17 20:23

水里鄉長叫戰！民進黨南投縣黨部主委改選3搶1
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
臺南市今日熱門
2020-05-16 21:19

「註」定跑不掉！2嫌偷註生娘娘金牌 銷贓碰壁神速被逮

2020-05-16 20:24

行銷國產鹿茸鹿肉 「叫賣哥」黃偉哲：吃了晚上睡不著 影片

2020-05-17 06:41

隔了30年 台南水雲牛山意外再冒出溫泉

2020-05-17 05:30

台南國中會考 火車誤點、停電攪局

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播