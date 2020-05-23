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未來藝術家都在這 台南新營美術藝術才能班聯展秀成果

新營新進國小展出主題為「藝．精湛（ART．AWESOME）」。（記者楊金城攝）

新營新進國小展出主題為「藝．精湛（ART．AWESOME）」。（記者楊金城攝）

2020-05-23 12:20:45

〔記者楊金城／台南報導〕新營區美術藝術才能班聯合展覽，今天（23日）至6月7日連續17天，在新營文化中心二樓展覽廳，以多元平面及立體創作開展，明日的藝術家展現創意和能量，讓觀眾驚喜連連。

南新國中、新進國小、月津國小3校的美術班、藝術才能班是台南市大新營區培育美術人才的搖籃，歷史悠久並具優良傳承，深受家長好評的。

新營南新國中此次展出的內容秉持多元的創作理念，揉合時事議題、在地生活等元素，展現學生的創意與活力，包括水墨、彩繪、設計、素描、書法等，其中包含學生國內外比賽得獎之傑出作品，更結合節慶活動繪製燈籠展出成果。

新營新進國小的主題為「藝．精湛（ART．AWESOME）」，展出彩畫、版畫、水墨、複合媒材等作品，學生嘗試了多元藝術的許多可能。其中的塑膠人是由畢業班學生以透明塑膠帶將全身包成如木乃伊後再剪下人形膜進行各種姿態的創作。學生展現多元的學習成果。精湛的作品，要讓觀眾看了之後都說「喔！金讚！」

鹽水月津國小展出主題為「繽紛童年、藝遊月津」，作品內容涵蓋校園生活與藝術學習的點滴。像團體作品「藝遊月津」運用壓克力媒材，將小學六年的校園生活、舞獅社團、直笛音樂、英語話劇等圖像組合，創作彩繪校園的歡樂學習時光。「綠能藝站」成果展照片，搭配QR CODE進行網路連結，讓觀眾了解學生創作理念和戲劇的展演。「藝想世界」以捏塑創作為主，另有水彩、水墨、海報設計、素描等作品，結合纏繞畫、拼貼等技法，表達對生活藝術、家鄉情懷之感受。

鹽水月津國小展出主題為「繽紛童年、藝遊月津」。（記者楊金城攝）

鹽水月津國小展出主題為「繽紛童年、藝遊月津」。（記者楊金城攝）

南新國中展出作品。（記者楊金城攝）

南新國中展出作品。（記者楊金城攝）

新營新進國小塑膠人創作有趣。（記者楊金城攝）

新營新進國小塑膠人創作有趣。（記者楊金城攝）

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