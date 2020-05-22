要捐款打專線 離婚婦遭撞死 前夫拒台南市府設專戶

離婚婦女遭撞死後，身後留下2名孩子，市府社會局原要成立專戶接受捐款提供協助，但死者前夫拒絕，因此改設關懷專線。（記者王捷攝）

2020-05-22 22:40:54

［記者王捷／台南報導］苦命黃姓離婚婦18日凌晨遭撞死，留下2位孩子，由於她生前籌錢養兒的舉動感動很多人，引發外界捐款，但不想捐給死者前夫，市府社會局原打算成立專戶，將善款交給死者的母親尤金鳳，但是死者的前夫不願意，要求社會局不能成立專戶，否則打算提告，社會局因此提供關懷專線給大眾，若有意捐款的民眾可打專線，社會局將介入了解，讓善款確實用在2位孩子身上。

18日凌晨黃婦凌晨出門，遭到一輛闖紅燈的轎車撞死，留下2位孩子，其中大兒子還是遲緩兒，黃婦生前寫給前夫討錢的字條，引起多數民眾共鳴，很多捐款者想捐錢幫助2位孩子，但不信任黃婦的前夫，認為應該把善款捐給尤金鳳。

不過，雖然黃婦已跟前夫離婚，但在她意外過世後，前夫成為2位孩子的監護人，捐給孩子的捐款，都應該由監護人管理，這讓想捐款的人不知如何是好。

另外，社會局也發現，越來越多人以「捐款給尤金鳳」為由，在網路上私自募款，但這讓社會局憂心是否會將善款交到尤金鳳手上，經過市議員林美燕與市長黃偉哲協調，才請社會局研究捐款專戶。

但是，對市府的決定引起黃婦前夫不滿，林美燕說，黃婦前夫多次打電話給社會局表達抗議，黃婦的前夫認為他是監護人，不應該另外設專戶，如果社會局要另設專戶，不排除要提告。

社會局也尊重黃婦前夫的意見，但有許多捐款者找上社會局與警分局，希望能真的幫助2個孩子，社會局因此設立專線，如果有要捐款給孩子的民眾，可以撥打專線，社會局會介入監管，讓善款確實能用在孩子身上。

警方指出，如果分局未來接獲民眾想要捐款的情況，會轉通知社會局。另外，如果有民眾私下募款，發現有詐欺的情況，絕對會以詐欺罪嫌追查，呼籲不要做不道德的事。

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