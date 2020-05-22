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台南捷運是否採用自動駕駛 最快6月底前確定

台南捷運是否採行自動駕駛系統，交通局表示將於6月底前給答案。（記者洪瑞琴翻攝）

台南捷運是否採行自動駕駛系統，交通局表示將於6月底前給答案。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-05-22 20:48:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運進度最快的第1期藍線已進入綜合規劃階段，外界關心採用何種系統，是否引進最先進的自動駕駛，南市交通局今（22）日表示，預計6月底前就能完成系統型式的確定。

交通局表示，各界關心台南捷運要採用何種系統型式，因為一旦系統型式擇定後，也決定都市未來公共運輸服務與發展，目前國內外較常見的中運量輕軌或單軌系統，均有其功能特性與環境適用上的限制，況且國外已有單軌拆除轉換其他系統案例。

交通局表示，市長黃偉哲指示審慎評估捷運系統型式，必須參酌世界上各種捷運系統，選擇最適合台南都市發展的系統，由於自動駕駛捷運系統是國際上最先進技術，施工期短、造價成本低，因此列入台南先進運輸系統型式的評估規劃內。

據市府委託專業團隊評估，並蒐集專家學者意見，自動駕駛捷運系統優勢，運用智慧科技無人自動駕駛、免鋪設軌道、維修機廠所需腹地較小，且造價約為單軌系統一半，自設計至完工約4年，系統營運具綠能、低噪音特性，是南市推動捷運建設的新選擇。

南市交通局長王銘德說，近期綜合規劃顧問公司將完成系統型式選擇的評估報告，預計於6月底前由向市長報告後，即可確定台南先進運輸系統路網將採用的系統型式。

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