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曾文、南化水庫「大進補」 台南枯旱解除

山區豪雨，曾文水庫水情「大進補」。（記者吳俊鋒翻攝）

山區豪雨，曾文水庫水情「大進補」。（記者吳俊鋒翻攝）

2020-05-22 19:35:54

［記者吳俊鋒／台南報導］滯留鋒面加上西南氣流，南部山區出現豪雨，國內規模最大的曾文水庫，以及供應民生用水為主的南化水庫，預估各可帶來5000萬立方米與2300萬立方米的入流量，堪稱「大進補」，枯旱解除，水情燈號連跳兩級，重回正常。

截至晚間，曾文水庫今天的累積降雨量逾209毫米，南化水庫更有234毫米以上，都達到豪雨等級，入流量豐沛，水利署南區水資源局以「水情翻轉」來形容，也宣布台南解除缺水危機。

南水局副局長鄒漢貴表示，不僅台南，高雄也一樣，水情燈號都從夜間減壓供水的黃燈，連跳兩級，重回正常燈號。

鄒漢貴說，根據觀測資料，從鋒面開始影響的本月18日起，直到今晚，曾文水庫累積降雨量超過290毫米，預估進流量逾5000萬立方米。

南化水庫從本月18日迄今，5天累計340毫米，預估至少有2300萬立方米的入流效益。

鄒漢貴指出，氣象預報，直到週日都受鋒面影響，連日山區的累積雨量有望達到900毫米，若能成真，曾文水庫有效蓄水量就可突破1億立方米，對水情助益會更大。

截至目前，曾文水庫水位標高已超過198公尺，蓄水率從之前的7﹪攀升至14%，一舉翻倍，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾1億1600萬立方米。

南化水庫的水位標高超過163公尺，有效蓄水量逾2600萬立方米，蓄水率29%，往3成大關邁進。

豪雨挹注，南化水庫入流量豐沛。（記者吳俊鋒翻攝）

豪雨挹注，南化水庫入流量豐沛。（記者吳俊鋒翻攝）

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