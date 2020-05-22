雨有下對地方 高雄台南減壓供水今起解除

經濟部（記者黃佩君攝）

2020-05-22 16:27:31

〔記者黃佩君／台北報導〕雨炸南台灣雖導致高雄等部分地區傳出淹水災情，但也為之前水情不佳的中南部水庫解渴。根據水利署統計，急需降雨的曾文及烏山頭自18日起到今天增加2.5%，估計為本次降雨最多進帳者，可望增加3000萬噸水量。而因旱象解除，經濟部也拍板今起高雄台南夜間減壓供水解除。

西南氣流近期帶來大量降雨，雖造成高雄淹水情況，但因雨勢集中南部，也讓蓄水量僅剩10％左右的南部水庫解渴。根據水利署統計，自18日起迄今累計雨量較多的水庫，主為南化及曾文、烏山頭，累計降雨量均在200毫米以上，而日月潭、德基、鯉魚潭也在100毫米以上。

此波降雨蓄水率增加較多者以中部明德水庫增7.8％、日月潭水庫增7.2%最多；南化水庫也增加6.3%。水利署表示，目前大部分水庫蓄水量已達汛期前該有的正常水量，本次預估總降雨效益達到1.2萬噸，其中已入庫流量為近5000萬噸。

本次入流進帳最多為曾文及烏山頭水庫共1700萬噸，其次是南化水庫710萬噸；兩者預計還會再增加1250及768萬噸。中部的日月潭及霧社水庫，也預計將進帳1500萬噸。

而北部水庫也有增加，包括月初蓄水量跌破3成的石門水庫，今已來到37％，比西南氣流來前增加3.3％；新竹寶山與寶二水庫也增加4.7％來到50％。翡翠水庫今蓄水來到74％、新山水庫則高達95％。

而降雨解除南部乾旱危機，今經濟部次長曾文生坐鎮應變小組，也指示因各水庫蓄水皆有提升，請經濟部旱災應變小組重新評估南部水情。水利署表示，今下午已拍板解除高雄、台南自7日起實施的夜間減壓供水，恢復正常。

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