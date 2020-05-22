台灣防疫世界看得見 黃偉哲與日本山形市長視訊相見歡

台南市長黃偉哲（左）與日本山形市長佐藤孝弘（右）首度「跨洋」視訊會面，彼此為防疫加油打氣。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-05-22 15:53:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫能力被世界看見，台南市府寄出護目鏡跟口罩墊片等醫療防疫物資，送至包括日本山形市、青森縣、滋賀縣等日本9個友誼城市以及7個友好城市，以實際行動推展「Tainan Can Help」溫暖援助，因應疫情關係，日本山形市長佐藤孝弘今（22）日熱情邀約視訊方式，「跨洋隔空」向市長黃偉哲表達感謝。

佐藤市長表示，這次黃市長熱心捐贈300個防霧護目鏡及400片口罩墊片，會直接提供給治療武漢肺炎醫療現場人員使用，而物資箱上寫著「台南助您一起渡過難關！台南給您力量」，令人備感溫暖，深深感受到雙方情誼堅定不移。

黃偉哲說，「只要有心，交流不會因為疫情而中斷」，另外山形市防疫效果良好，目前只有7例確診，而台南是全台6都中確診人數最少的城市。

黃偉哲說，很高興日本安倍首相已解除緊急命令，代表日本疫情正慢慢恢復，而台灣疫情亦逐漸趨緩，已有39天沒有本土病例，口罩等防疫物資出口禁令也即將解除，這次南市先將無出口限制的防霧護目鏡及口罩墊片寄到日本，未來待口罩出口禁令解除，期望寄送醫療用口罩支援山形市及其他友好的日本城市。

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台南市長黃偉哲（左）與日本山形市長佐藤孝弘今天首度「跨洋」視訊會面，彼此為防疫加油打氣。（記者洪瑞琴翻攝）

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