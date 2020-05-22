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網紅挑釁開直播 檢舉達人賴警所跨日做筆錄

蘇姓檢舉達人，因為被網紅開直播挑釁，警方將她帶回警所保護，豈料蘇婦卻為了待在警所，做了整晚筆錄。（記者王捷攝）

蘇姓檢舉達人，因為被網紅開直播挑釁，警方將她帶回警所保護，豈料蘇婦卻為了待在警所，做了整晚筆錄。（記者王捷攝）

2020-05-22 05:57:55

［記者王捷／台南報導］台南知名的蘇姓檢舉達人因未繳房租遭強制執行，落腳大天后宮，但有網紅到廟裡堵蘇婦挑釁，引起百人圍觀、叫囂，警方只好將蘇婦帶回警所保護。豈料，蘇婦到警所想在警所過夜遭警方拒絕，因此從21日深夜11點，到今日凌晨近4點做了整晚筆錄。警方呼籲，聚眾行為已違反社會秩序維護法，雖然蘇婦常做出不理性的行為，但請民眾不要刻意挑釁，造成更多社會負擔。

21日晚間，一位網紅到天后宮開直播，等候蘇婦回到大天后宮休息時，就上前與蘇婦口角，結果越來越多網友圍觀，最後將蘇婦包圍，並要求蘇婦離開天后宮，因為大天后宮已張貼不歡迎蘇婦的公告，眾人要求，如果蘇婦不離開，就要一直留在現場。

由於網紅與眾人聚眾叫囂的行為，已經違反社會秩序維護法64條，於公共場謾罵喧鬧，製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧，但為了不擴大引起衝突，只好將蘇婦帶回警所保護，群眾一片叫好。

不過，人群散了，蘇婦卻不願意離開警所想過夜。上個月蘇婦在警所過夜的情況，已妨礙警方工作，市警局還做出「面對非理性民眾的執法態度」的教戰守則，強調蘇婦若有報案需求，警方責無旁貸，但蘇婦報案完，就該請蘇婦離開，不能讓蘇婦把警所當旅社。

但是，當警所要求蘇婦離開警所，但蘇婦不願離開，要對剛剛圍觀、叫囂的民眾提告，警方花了2小時做完筆錄後，蘇婦又稱要在值班台趴著休息，遭到警方拒絕。好不容易，警員將蘇婦請出去，沒想到過沒半小時，蘇婦再次回到警所，以要補充筆錄為由，指揮警員做事。

蘇婦不斷重複上一份筆錄的內容，但仍要求警員重新打一次筆錄，在補充筆錄後，蘇婦又要求要告另一個人，讓警方做了整晚筆錄。警方呼籲，雖然蘇婦常對路人挑釁，做出不理性的行為，但是網紅開直播引起圍觀的行為，不僅違反社會秩序維護法，也會造成社會負擔，呼籲民眾不要這麼做。

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