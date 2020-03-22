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首頁　>　臺南市

武漢肺炎》南警夜襲盯違居家隔離者 1鋼管音樂餐廳竟等嘸人客

二十二日晚間十點多，警方到台南安平區一家音樂餐廳臨檢，店內竟無任何客人，極為冷清。（記者王俊忠翻攝）

二十二日晚間十點多，警方到台南安平區一家音樂餐廳臨檢，店內竟無任何客人，極為冷清。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-22 23:58:49

〔記者王俊忠／台南報導〕有鑑於武漢肺炎疫情逐漸升高，海外國人與留學生返台人數大增，為配合中央防堵疫情擴散，22日晚間到23日凌晨南市警局針對轄區易引發群聚感染的酒店、PUB、夜店等場所，實施擴大臨檢，並運用M-Police小電腦連接到疾管署居家隔離檢疫資料庫，查詢有無未依規定在家隔離者，若發現違反防疫規定者，即通報主管機關依法從重裁罰，並建議送集中檢疫場所強制安置。

警方到安平區1家平日有鋼管秀的音樂餐廳，晚上10點多許，員警入內居然沒看到1位客人，生意奇差無比；另外1家知名時尚會館生意也不好，客人入內要噴酒精；店內公關小姐都戴口罩，頗有防疫觀念。

台南市長黃偉哲很重視防疫工作，指示警察局、衛生局、經發局、消防局於22日夜間針對市區酒店、PUB、夜店等場所，展開聯合稽查並勸導防疫期間減少出入公共場所，防止群聚感染。稽查小組除了解店家有無防疫措施及宣導防疫衛教觀念外，警方並運用手提小電腦查詢有無居家隔離（檢疫）民眾擅離住居所、流連夜店情事，以避免成為防疫破口。

黃偉哲與帶隊的各警分局長提醒民眾，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區大感染，維護國人身體健康，要守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令，勿心存僥幸、四處趴趴走，或涉足人潮聚集、易造成群聚感染的營業場所，除當事人本身遭受重罰外，更可能增加群聚感染風險。警方會不定時運用M-Police查詢身分並會同衞生、經發單位加強臨檢查察，以有效防堵居家檢疫、居家隔離者違反規定情事發生。

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警方到安平區一家有女公關坐陪的時尚會館臨檢，店內女公關幾都戴口罩出面受檢。（記者王俊忠翻攝）

警方到安平區一家有女公關坐陪的時尚會館臨檢，店內女公關幾都戴口罩出面受檢。（記者王俊忠翻攝）

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