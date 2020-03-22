武漢肺炎》網傳他人回國未隔離趴趴走 女涉放假消息被辦

近日網路line傳送一則女子指他人回國未居家隔離，外出到銀行被警方帶走的消息，涉發此語音訊息的甘姓女子被警方送辦。（記者王俊忠取自LINE訊息頁面）

2020-03-22 23:34:17

〔記者王俊忠／台南報導〕有關近日網路上謠傳1則不實語音訊息指有民眾從英國返台後未遵守居家隔離規定，擅自外出前往某銀行洽公、沒有戴口罩，隨即被警方帶走一事。對此，台南市府表示，市警局已於今（22）日通知傳送該則語音訊息的甘姓婦人到案說明，訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請地檢署偵辦。

台南市府指出，警察局接獲報案指有人在LINE通訊軟體轉傳有關武漢肺炎不實語音訊息，內容為「...某銀行，有人遭警察帶走，那個人是從英國回來，未完成居家隔離，也沒有戴口罩就到銀行辦事情...」等。

南市警方隨即調查，在查訪收到該訊息的民眾並經分析後，今（22）日通知口述該語音並在網路上傳送此則語音訊息的甘姓婦人到案說明後，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移請地檢署偵辦。

市警局再次呼籲，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息行為，民眾千萬要小心謹慎、以免觸法。

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