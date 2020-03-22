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武漢肺炎》4月疫情能緩和？成醫院長：國人回台、清明連假是關鍵

台南中區扶輪社所屬南中扶基金會捐助一百五十萬善款給成大醫學院、成大醫院進行武漢肺炎防疫工作。（右三為成大醫院院長沈孟儒；左二為成大醫學院院長沈延盛）。（記者王俊忠攝）

台南中區扶輪社所屬南中扶基金會捐助一百五十萬善款給成大醫學院、成大醫院進行武漢肺炎防疫工作。（右三為成大醫院院長沈孟儒；左二為成大醫學院院長沈延盛）。（記者王俊忠攝）

2020-03-22 18:41:59

〔記者王俊忠／台南報導〕台南中區扶輪社所屬的南中扶基金會，決定配合我國政府防疫政策，於去年底出清股票後經董事會通過，共捐出470萬元善款給相關單位，其中150萬元捐助成大醫學院與成大醫院作為武漢肺炎防疫之用。

台南中區扶輪社長林黑潮、南中扶基金會董事長陳明輝表示，此次捐出的善款共470萬元，其中捐給台南中區扶輪社100萬元、南市生命協會100萬元、成大醫學院與成大醫院配合防疫經費150萬元、南市體育總會身心障礙運動委員會80萬元、台南一中清寒獎助學金或急難救助金40萬元；另捐出南門路1處房產，作為中區扶輪社社館之用。

成大醫院院長沈孟儒表示，目前觀察武漢肺炎疫情發展，可從最近各國開始執行鎖國政策，住在國外的台灣人士相繼回國居家檢疫及4月初清明連假的國人外出活動來看，如台籍回國人士居家檢疫兩週後發病不多；清明兒童節四天連假，國人能減少室內群聚活動，若四月間疫情能緩和度過，台灣會比較安全一些。

沈孟儒說，以中央疫情指揮中心公布的迄今全國有169病例、台南有8位武肺病例，顯示國內多數縣市存在病例，「民眾勤洗手會比戴口罩更加重要」。對於南中扶基金會捐助善款，成醫一定會善款善用在防疫作為上。

成大醫院臨床醫學中心主任劉秉彥則以人工智慧醫療如何運用在防疫上做說明，他說，成醫防疫的超前部署作為，其實比中央疫情中心更超前，目標是用智慧輔助，把病毒阻絕於境外，已在檢疫區設計運用平板電腦讓患者自行輸入TOCC，減少醫護一再詢問的交互感染風險，患者使用平板後，院方會做酒精、紫外線徹底消毒，縮短檢疫時間。成醫急診部也說需要平板供患者使用，這些科學、專業作法一定是跟友軍共享的！

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