全台第一位 成大教授羅竹芳獲世界動物衛生組織貢獻獎

國立成功大學講座教授羅竹芳鑽研蝦白點病及蝦急性肝胰腺壞死病等研究，獲世界動物衛生組織（OIE）授予「2020 Meritorious Award（傑出貢獻獎）」，為全台第1位獲此殊榮的學者專家。（成功大學提供）

2020-03-22 15:22:33

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學講座教授羅竹芳鑽研蝦白點病數十年，近年來又積極投入蝦急性肝胰腺壞死病研究，貢獻全球蝦類養殖學術暨產業，世界動物衛生組織（OIE）授予「2020 Meritorious Award（傑出貢獻獎）」，為台灣第1位獲此榮耀的學者專家。

OIE預定5月24日在法國舉行全球會員大會，於近200名國家會員的見證下授獎。羅竹芳說，全球動物領域相關的研究有很多，能在眾多傑出表現中獲獎，深感驚喜與榮耀，也欣慰長久以來的付出被看見。

世界動物衛生組織成立於1924年，總部位於法國巴黎，設立目的在維護國際動物及其畜產品之貿易安全並促進國際間動物衛生合作，制訂全球動物衛生及防檢疫標準，與聯合國糧農組織及世界衛生組織均有合作，包括疫情通報、疫情監控、衛生標準制訂及資訊分享等。

羅竹芳為日本東京大學農學部水產學科博士，她表示，蝦是人類補充蛋白質營養的來源，養殖蝦類有助於減緩大量捕撈造成海洋生態失衡的可能，甚至可以解決因極端氣候變異導致的糧食危機，但蝦類養殖疫病不斷於全球各地發生，1992年爆發的「蝦白點病」，就讓當年全球養殖蝦產量由原本72.1萬噸，掉到60.9萬噸，驟減16%。

有感於蝦白點病對包括台灣在內的蝦養殖業者帶來的巨大衝擊，羅竹芳於1994年投入研究，實驗室在短短1、2個月，純化出蝦白點病的病毒，得到病毒DNA。迄今她發表許多重要論文，喚起學術界重視海洋無脊椎動物與病原互動及防禦機制的研究，促使蝦養殖在生物安全上的運作與改革。

羅竹芳表示，一開始科學家從電子顯微鏡觀察，認為蝦白點病是桿狀病毒所致，但她從核酸序列及病毒組裝方法上推論，堅信應是新病毒造成，5、6年後獲國際病毒協會正式認定，蝦白點病是新病毒導致。羅竹芳主持的實驗室也被世界動物衛生組織任命為參考實驗室。

羅竹芳指出，感染蝦白點病的蝦，未發病前病毒量極低，一般的試劑很難測得，有一次她在閱讀愛滋病相關文獻時得到靈感，開發出檢驗試劑，並以極低的價格將技術移轉給民間。

數年前蝦類出現新興疾病—蝦急性肝胰腺壞死病，造成嚴重損失，羅竹芳的實驗室再次經由會員國推舉、被OIE任命成為目前全球唯一一間的蝦急性肝胰腺壞死病參考實驗室，2013年接受泰國邀請合作，不到3個月就獲得一個帶有致病基因的病毒質體，確認致病機轉，也進一步開發出檢測試劑，讓業界可以區別蝦苗健康與否。

7年前羅竹芳至成大任教，在既有的蝦類研究基礎上，開啟抗病蝦（SPR）及無特定病原體蝦（SPF）的育種研究，並創設前瞻蝦類養殖國際研發中心，建置科學化養蝦場，目標在促進全球養蝦產業管理方面的革新。雖然她已於今年2月屆齡退休，對蝦類研究仍持續，目前正在花蓮建置國內第一個結合智慧養殖設施之標準化蝦類養殖專區，要將畢生的蝦類學術成果，繼續回饋給社會，為台灣蝦類養殖產業扎根。

國立成功大學講座教授羅竹芳鑽研蝦白點病及蝦急性肝胰腺壞死病等研究，獲世界動物衛生組織（OIE）授予「2020 Meritorious Award（傑出貢獻獎）」，為全台第1位獲此殊榮的學者專家。（成功大學提供）

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