今天世界水日 台江志工淨堤發現國家綠道灘地垃圾多

配合「世界水日」，小台江親師生，這一週也展開山海圳國家綠道淨堤，撿拾灘地垃圾。（記者蔡文居翻攝）

2020-03-22 13:23:52

〔記者蔡文居／台南報導〕今天3月22日為「世界水日」，台南社大台江分校師生及台江綠道志工進行台灣山海圳國家綠道踏查，發現沿岸灘地垃圾夾雜，呼籲河川局及水利局，每週定期清除，避免垃圾再漂流到出海口，公私協力，守護河川。第六河川局獲悉後今天也在嘉南大圳排水線的河道上拉起攔污索，防止垃圾流入大海。

同時，台江綠道志工也觀察到綠道上已有松鼠，牠們也喜歡吃台灣本土樹種苦楝樹的種子，加上去年小台江在海佃國小附近灘地觀察到招潮蟹、螢火蟲，代表這幾年來，台江守護河川運動，種樹築道、整治河川污染，營造台灣山海圳國家綠道成為生物綠廊的努力，有了生機希望。

社大台江分校執行長吳茂成表示，昨天是世界森林日，社大「跟著河流去旅行」班級師生以台灣山海圳國家綠道為教室，由老師沈介文帶領踏查綠道環境生態，介紹正在開花的苦楝樹的特色，希望讓更多人認識國家綠道的重要性。

除外，為響應3月22日世界水日，台江流域學校小台江親師生，這一週也展開山海圳國家綠道淨堤，大家發現綠道灘地有很多垃圾，小水手說「大包小包垃圾浮在水面上…應該是過了一個寒假，都沒有人去清」。

六河局接獲志工反映後，今天早上六河局已在河道上拉起攔污索，綠道志工希望河川局及水利局，能夠仿效環保局清理街道垃圾做法，每週定期派員清理山海圳國家綠道及灘地垃圾，公私協力，種樹築道、整治河川污染，讓綠道變得更美麗。

第六河川局在嘉南大圳排水線的河道上拉起攔污索，防止垃圾流入大海。（記者蔡文居攝）

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