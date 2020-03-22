為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

露天燒庫錢空污惹人怨 南市府：蓋爐、輔導禁露天燒

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠攝）

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠攝）

2020-03-22 11:03:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區喪家在南山公墓內露天焚化場圍燒庫錢引發空污遭取締及葬儀業者抗議無處燒庫錢的問題，引起市府重視。環保局近日會同民政局、學者到該露天焚化場與鄰近的民間庫錢爐會勘、輔導，希望力求改善燒庫錢引起的空污問題。環保局立場是請民眾勿在露天場地燒庫錢，以免遭罰也影響居民生活品質。

台南市立殯葬所長郭輝信表示，據他了解，國內6都目前有高雄、桃園兩城市設有環保庫錢焚化爐，台南正加緊興建首座環保庫錢爐，除了高雄庫錢爐較多，其他5都仍有露天燒庫錢情形，為求環保、減少空污，市府鼓勵民眾利用焚化爐燒庫錢。

據了解，位於南山公墓新都路巷內、接近天都納骨塔的露天焚化場，近來屢遭民眾檢舉露天燒庫錢，經常煙霧、飛灰漫天，居民苦不堪言。今年1月初，有兩家露天燒庫錢場停業，南市葬儀公會幹部率眾到市立殯葬所大門前燒庫錢、抗議市府無處讓業者、喪家圍燒送給先人的庫錢，「那他們只好到殯葬所門口來燒，不然怎麼辦？」。

市府環保局為此會同民政局、殯葬所與兩位教授學者於近日前往其後恢復營業的1家露天焚化場，希望輔導露天業者改善焚化設備。環保局空噪管理科表示，露天業者的配合廠商搬出1具簡易型爐子試燒庫錢、也說日後會改用爐子燒庫錢。但業者爐子屬於簡易型，沒有空污防治設施，學者建議露天業者要在爐子增設空污防治設備收集煙塵，避免污染空氣。

環保局空噪科與民政局生命事業科都說，市府基於環保考量，要求業者不要再露天燒庫錢，對於喪家圍燒庫錢習俗，建議可到較具環保設施的庫錢爐場所焚燒。

市府官員與學者也到鄰近露天焚化場的1家民間庫錢爐視察，業者強調高價打造的庫錢爐，不用水、電無耗能，內部有旋風式集塵的空污防治專利，日後還能把燃燒的熱能轉換成電能，運用發電、頗具環保概念。學者建議加裝電源送風提高燃燒效率、增設輸送帶取代人工送庫錢進爐口。業者認為，輸送帶建議很好，已準備施做，但爐內本身物理作用，不必靠電能送風，就能迅速燃燒庫錢。

民政局表示，因應市場上有庫錢爐的需求，市府殯葬所規劃在南山公墓火葬場內興建台南首座環保庫錢爐，工程款約1450萬元，已在最近完成發包，工程履約期7個月，預計在今年第4季完工，待試營運、驗收後能儘快啟用，供給葬儀業者與喪家需求。

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠翻攝）

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠翻攝）

台南市府官員與教授學者實地瞭解民間庫錢焚化爐的設備情形。（記者王俊忠翻攝）

台南市府官員與教授學者實地瞭解民間庫錢焚化爐的設備情形。（記者王俊忠翻攝）

位於南市南區南山公墓區內新都路旁的民間庫錢焚化爐，強調環保、能避空污。（記者王俊忠攝）

位於南市南區南山公墓區內新都路旁的民間庫錢焚化爐，強調環保、能避空污。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣高效能垃圾熱處理設施預定場址 遭質疑抵觸海岸法
2020-03-06 23:28

竹縣高效能垃圾熱處理設施預定場址 遭質疑抵觸海岸法
非法露天燒庫錢釀空污 南市環保局：只能開罰無他法
2020-02-25 15:12

非法露天燒庫錢釀空污 南市環保局：只能開罰無他法
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
嚇！傳板橋住宅區將設洗屍間？居民怕怕
2020-02-24 18:54

嚇！傳板橋住宅區將設洗屍間？居民怕怕
殯葬業「燒庫錢」之爭 環保派、傳統派鬧對立
2020-02-23 00:28

殯葬業「燒庫錢」之爭 環保派、傳統派鬧對立
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
臺南市今日熱門
2020-03-15 19:58

武漢肺炎》居家檢疫第3天就溜去要扛轎遶境 警方苦尋21小時找回

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-21 13:21

南寧高中33年前值日生 今返校「擦黑板」 影片

2020-03-16 11:26

疑閃避大貨車 男騎士捲入車輪下送醫不治

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播