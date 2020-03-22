露天燒庫錢空污惹人怨 南市府：蓋爐、輔導禁露天燒

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠攝）

2020-03-22 11:03:03

〔記者王俊忠／台南報導〕台南地區喪家在南山公墓內露天焚化場圍燒庫錢引發空污遭取締及葬儀業者抗議無處燒庫錢的問題，引起市府重視。環保局近日會同民政局、學者到該露天焚化場與鄰近的民間庫錢爐會勘、輔導，希望力求改善燒庫錢引起的空污問題。環保局立場是請民眾勿在露天場地燒庫錢，以免遭罰也影響居民生活品質。

台南市立殯葬所長郭輝信表示，據他了解，國內6都目前有高雄、桃園兩城市設有環保庫錢焚化爐，台南正加緊興建首座環保庫錢爐，除了高雄庫錢爐較多，其他5都仍有露天燒庫錢情形，為求環保、減少空污，市府鼓勵民眾利用焚化爐燒庫錢。

據了解，位於南山公墓新都路巷內、接近天都納骨塔的露天焚化場，近來屢遭民眾檢舉露天燒庫錢，經常煙霧、飛灰漫天，居民苦不堪言。今年1月初，有兩家露天燒庫錢場停業，南市葬儀公會幹部率眾到市立殯葬所大門前燒庫錢、抗議市府無處讓業者、喪家圍燒送給先人的庫錢，「那他們只好到殯葬所門口來燒，不然怎麼辦？」。

市府環保局為此會同民政局、殯葬所與兩位教授學者於近日前往其後恢復營業的1家露天焚化場，希望輔導露天業者改善焚化設備。環保局空噪管理科表示，露天業者的配合廠商搬出1具簡易型爐子試燒庫錢、也說日後會改用爐子燒庫錢。但業者爐子屬於簡易型，沒有空污防治設施，學者建議露天業者要在爐子增設空污防治設備收集煙塵，避免污染空氣。

環保局空噪科與民政局生命事業科都說，市府基於環保考量，要求業者不要再露天燒庫錢，對於喪家圍燒庫錢習俗，建議可到較具環保設施的庫錢爐場所焚燒。

市府官員與學者也到鄰近露天焚化場的1家民間庫錢爐視察，業者強調高價打造的庫錢爐，不用水、電無耗能，內部有旋風式集塵的空污防治專利，日後還能把燃燒的熱能轉換成電能，運用發電、頗具環保概念。學者建議加裝電源送風提高燃燒效率、增設輸送帶取代人工送庫錢進爐口。業者認為，輸送帶建議很好，已準備施做，但爐內本身物理作用，不必靠電能送風，就能迅速燃燒庫錢。

民政局表示，因應市場上有庫錢爐的需求，市府殯葬所規劃在南山公墓火葬場內興建台南首座環保庫錢爐，工程款約1450萬元，已在最近完成發包，工程履約期7個月，預計在今年第4季完工，待試營運、驗收後能儘快啟用，供給葬儀業者與喪家需求。

位於南市南區新都路內的一處空地常露天焚燒喪家委託的庫錢，造成空污問題。（資料照，記者王俊忠翻攝）

台南市府官員與教授學者實地瞭解民間庫錢焚化爐的設備情形。（記者王俊忠翻攝）

位於南市南區南山公墓區內新都路旁的民間庫錢焚化爐，強調環保、能避空污。（記者王俊忠攝）

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