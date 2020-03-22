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武漢肺炎》台南79家護理之家明天起暫停探訪

嚴防漢肺炎群聚感染，台南市衛生局宣布，全市護理之家自3月23日起至4月30日暫停探訪。（記者蔡文居翻攝）

嚴防漢肺炎群聚感染，台南市衛生局宣布，全市護理之家自3月23日起至4月30日暫停探訪。（記者蔡文居翻攝）

2020-03-22 10:55:33

〔記者蔡文居／台南報導〕隨著武漢肺炎疫情全球大流行，台灣確診個案持續攀升，台南市衛生局今天宣布，為維護機構長者健康，嚴防群聚感染，台南市決定超前部署，全市79家護理之家自3月23日起至4月30日暫停探訪。

衛生局表示，參酌國外發生長照中心群聚並導致死亡的案例，且就國外感染COVID-19（武漢肺炎）死亡率的調查顯示多集中大於70歲的高齡長者，由於一般護理之家住民多為失能合併慢性病的老人，因此罹患重症或死亡的風險比一般人來的高，因此必須嚴防群聚事件的發生。

台南市衛生局於3月21日邀請所轄護理的家及台南市長期照護發展協會相關機構共同開會研商，提升疫情防範等級並討論相關防疫措施，避免機構內群聚感染，會議中就訪客、長者返診、環境清潔消毒等相關防疫措施進行研商，衛生局要求各機構務必落實人員管理及暫停非必要性出國，另加強機構環境清消及工作人員防疫措施的在職教育。

衛生局表示，多數機構及長照協會反映及擔心現階段無法確認訪客接觸對象及旅遊史的情況下，恐增加機構群聚風險，為了全面防疫及嚴防機構群聚事件，要求護理之家自3月23日起全面暫停家屬探訪至4月30日。

衛生局表示，暫停家屬探訪，對家屬而言將面臨到對家人思念之情，但現階段疫情嚴峻，但為了長者們的健康，期待家屬能共同來守護，並請相關機構提供手機視訊供家屬了解長者現況，若有相關問題可撥打衛生局06-2679751轉醫事科專人協助。

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