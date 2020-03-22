武漢肺炎》台南航站國際線 停飛至4月中、下旬

立榮航空宣布即日起國內航線乘客登機前須量體溫，搭機全程要戴口罩。（記者王俊忠翻攝）

2020-03-22 10:57:40

〔記者王俊忠／台南報導〕受到武漢肺炎疫情影響，台南航空站各國際航線相繼宣布取消，華航台南飛日本大阪與香港航線已從2月間取消，目前規劃先停飛到4月底；越捷台南飛越南胡志明市也停飛到4月中旬。台南航空站表示，各國際線航空公司會視後續疫情發展，再做復航時程相關決定。

立榮航空宣布國內航線即日起實施乘客登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，額溫只要到達或超過37.5°C，就無法登機；航程中取消飲料服務，且受到疫情影響，立榮國內航班也有減班情形。

因應武漢肺炎疫情，立榮航空為維護旅客及機組工作人員安全，即日起實施以下防疫措施，感謝所有旅客理解及配合。

1.請旅客全程戴口罩：從報到、飛行途中至抵達目的地；2.請旅客配合量測體溫：額溫到達或超過37.5°C或無法配合者，將無法順利搭機；3.航程中取消飲料服務。另，因應防疫措施，3月23日-31日期間暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務；請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。

根據立榮航空台南站3月航班顯示，台南飛澎湖每天有3班；台南飛金門中午12點50分（每週有5班）；南金線下午3點50分（每週有3班）。

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