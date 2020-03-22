清明防疫倡以功代金 台南環局：合併升格後已破1500萬

南市環保局建議民眾如果擔心先人收不到紙錢功德金，可響應「以功代金」，為先人做功德，也為環保盡力、做愛心。（記者蔡文居攝）

2020-03-22 09:18:14

〔記者蔡文居／台南報導〕每年清明節是民眾祭祀祖先、緬懷先人的傳統節日，但今年遭逢武漢肺炎疫情嚴峻，台南市今年清明期間納骨塔將不開放入塔祭拜，環保局建議民眾可以考慮以線上祭拜的方式追思先祖，如果擔心先人收不到紙錢功德金，可響應「台南市以功代金」，為先人做功德，也為環保盡力、做愛心。

環保局表示，根據統計去年（108年）台南市「以功代金」總金額共計346餘萬元，其中清明期間的金額近175萬，約佔50％；另外自100年起到108年9年以功代金金額已破1500萬，可見民眾已逐漸接受祭祖又可做愛心的方式，可說一舉兩得。

環保局長謝世傑今天表示，呼籲市民們全力配合防疫，今年暫緩到納骨塔或公墓進行祭拜，但如果擔心先人收不到紙錢功德金，可透過住家附近的全家Famiport、萊爾富Life-ET及OK便利商店OK-GO等機器，響應「台南市以功代金」，將購買紙錢的金錢化作公益用途，捐助弱勢團體，讓先人享受功德馨香的同時，又可減少空氣污染澤蔭子孫。

市長黃偉哲表示，今年清明節屬連續假期，預期會湧現大量掃墓祭祖人潮，但為防範人潮群聚而引發武漢肺炎傳染的可能性，呼籲市民可以使用「線上參拜」台南市殯葬資訊服務網，在家不出門即可對先人進行緬懷，誠心祭拜不染疫，先人樂見又安心。

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