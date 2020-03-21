2020亞太區智慧城市大獎 台南入圍2項拚台灣之光

IDC 亞太區智慧城市大獎公開票選。（擷自「IDC SCAPA亞太區智慧城市」活動官網）

2020-03-21 23:38:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕素有亞太智慧城市奧斯卡之稱的「IDC SCAPA亞太區智慧城市大獎」，今年第1階段評選出爐，台南市有智慧防汛網建置計劃，以及大台南智慧交通整合資訊平台兩項入圍，進入公開票選，爭取「台灣之光」。

台南西部近60％地勢低窪且靠近大海，易引發洪水危險，為了解決這問題，南市水利局自2015年起採用智能防洪解決方案，部署感應偵測器用於水閘和水位監測，並使用大數據和分析來研究氣象，即時掌握降雨量和水位警報信息。

「台南市智慧防汛網建置計畫」可據台南水文平台收集的數據和歷史洪水形勢，針對洪水可能性進行預測，以創建防洪最佳實踐模式。

大台南智慧交通平台，則是因應城市人口增長和交通基礎設施管理。南市交通局表示，其核心包含智慧交通控制、智慧公共運輸、智慧停車管理、智慧運具共享及智慧雲端平台五大系統整合，不僅納入交控、公車動態、彈性公車叫車服務、停車格位資訊等，並結合跨機關物聯網加值服務，新建雲端平台整合交通資訊，即時掌握交通狀況調整路口號誌等，讓民眾更方便使用並獲得即時交通資訊。

據了解，今年競賽有來自14個國家，超過200個智慧城市的專案提名，經過激烈角逐與評選，共有63個專案項目進入決賽，包括台南、台北及高雄都有提案入圍。目前進入公開票選，將至4月3日結束，而亞太地區智慧城市預定5月公布獲選城市，台南各界動員催票，希望能讓台南在亞洲決選中脫穎而出。

「台南市智慧防汛網建置計畫」入圍決選。（擷自「IDC SCAPA亞太區智慧城市」活動官網）

南市水利局在60處易積淹水地區裝設路面淹水感測器，並搭配智慧物聯網的技術，率台灣之先，將所監控到的水位高度，即時準確傳回管理人員，在第一時間掌握資訊即時通報。（南市水利局提供）

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