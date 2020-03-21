為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

「黑名單時代」的強大女性 許添財岳母走完人生路

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，這張岳母生前老照片，傳達台灣女性美德為家庭無怨無悔付出。（擷自臉書）

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，這張岳母生前老照片，傳達台灣女性美德為家庭無怨無悔付出。（擷自臉書）

2020-03-21 23:58:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「33歲決心不向命運低頭，毅然決然走上人生最孤獨辛苦的路，孑然一身憑雙手養育兩位不到10歲的小孩，因為丈夫離世」。「55歲陪著要上班的女兒，幫她照顧兩位4歲跟1歲的孫子，因為女婿黑名單出國」。

前台南市長許添財的岳母洪林錦文，於3月5日蒙主寵召，疫情當前，她自己「選擇靜靜睡著了，默默離開」，不讓家人麻煩。許添財與妻子家人也決定不打擾大家，訃聞只發家族近親，沒有公祭，已於昨（20）日舉行追思禮拜後，岳母長眠南山。

許添財懷抱感念心情，今天在臉書發悼念文，透露過去這段台灣威權時代他被列入「黑名單」無法回國，岳母陪伴洪淑貞照顧小孩，讓他永遠感恩敬愛，為一代台灣女性留下平凡中的偉大風範，含辛茹苦，貞節仁愛。

許添財說，人生旅程無法自主，但就是做該做的，岳母從沒一句怨言意見，雖然先生早逝，但她獨力扶養孩子長大，生活困難，撿蝸牛養鴨，鴨糞當絲瓜肥料，瓜棚遮蔭又可收成絲瓜，鴨可生蛋，人有蛋吃，有鴨肉吃，有絲瓜吃，省下的錢跟互助會，儲蓄讓孩子升學。

因為洪媽媽的無怨無悔付出，許添財和夫人洪淑貞也極盡孝道，將她接來侍奉陪伴數十年，而且洪媽媽接受最後的1次生日快樂祝福3天後的晚上，才靜靜地走滿93歲人生，到天國與訣別60年的先生團圓。

前台南市長許添財臉書悼念岳母洪林錦文，PO上多張珍貴老照片，許添財與妻子洪淑貞結婚照片意外曝光。（擷自臉書）

前台南市長許添財臉書悼念岳母洪林錦文，PO上多張珍貴老照片，許添財與妻子洪淑貞結婚照片意外曝光。（擷自臉書）

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，感恩她的慈愛付出。（擷自臉書）

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，感恩她的慈愛付出。（擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沒有美中貿易戰 許添財：台商在中國當台流
2018-11-29 18:00

沒有美中貿易戰 許添財：台商在中國當台流
商研院許添財把脈 台灣機會在數位轉型
2018-10-04 14:59

商研院許添財把脈 台灣機會在數位轉型

台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
2017-02-28 10:16

台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
結婚40週年紀念 許添財PO「某仔」苗條水噹噹
2016-06-10 10:38

結婚40週年紀念 許添財PO「某仔」苗條水噹噹
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
臺南市今日熱門
2020-03-15 19:58

武漢肺炎》居家檢疫第3天就溜去要扛轎遶境 警方苦尋21小時找回

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-21 13:21

南寧高中33年前值日生 今返校「擦黑板」 影片

2020-03-16 11:26

疑閃避大貨車 男騎士捲入車輪下送醫不治

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播