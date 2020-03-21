武漢肺炎》銀行顧客沒戴口罩被捕？ 警追查「語音假訊息」

疫情「語音假訊息」流傳。（記者王捷翻攝）

2020-03-22 00:25:47

［記者王捷／台南報導］武漢肺炎疫情延燒，假訊息也不斷，現在竟還出現「錄音檔」傳進年長者較多的「早安圖群組」，台南市警二分局說，這個錄音檔會轉錄文字，依法追查。

警政署在總統選舉時發現假訊息會造成社會對立、恐慌，且部分假訊息是透過LINE或是臉書長輩較多的群組傳出，過去警方會截圖假訊息，傳喚相關人員說明，不過這兩天，長輩較多的LINE群組傳出的假訊息，卻是一段錄音，警方認為可能是造謠者有意要避免被截圖。

錄音的內容是一名女性指控，市區某間銀行在「昨天」突然有一位剛從英國回來的顧客進入，而且沒戴口罩，大家很害怕報警，最後顧客被警方逮捕，現在正在檢驗中，該女性還強調，銀行的分行長就是她丈夫的朋友，又不斷重複顧客已經被警方逮捕。

被指控的銀行屬台南市警二分局轄區，二分局澄清沒有這回事，而且警方不會因為有民眾從國外回來，或沒戴口罩就逮捕人，請民眾不要亂傳，錄製這個錄音檔的人或是散播者，都違反這武漢肺炎防治特別條例，警方將依法調查。

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