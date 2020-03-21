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南科實中入學抽籤 ！「疫」外變代抽 家長緊盯網路直播

南科實中國中、小申請入學每年人數都暴增，需由家長親自抽籤，今年因應疫情，首度改由公正人士代抽。（記者萬于甄攝）

南科實中國中、小申請入學每年人數都暴增，需由家長親自抽籤，今年因應疫情，首度改由公正人士代抽。（記者萬于甄攝）

2020-03-21 20:16:00

〔記者萬于甄／台南報導〕科學園區設立的實驗中學，全台目前有3所，因主打雙語及特色教學，每年到申請入學時，家長都為了孩子急著卡位，今年遇上武漢肺炎疫情，南科實中入學抽籤今天特別改由公正人士代抽，全程網路直播，許多家長在電腦面前緊盯直播，希望孩子能順利抽中。

少子化浪潮讓部分國中、小招生越來越困難，南科實中卻逆勢成長，國中部108學年度甚至增班多收，而今年申請入學報名人數仍未減少，國中部社區生預計招收38人，報名人數達188人，中籤率約21％；園區生招收198人，有378人報名，已優先錄取36位，今天則從342人中抽出162個名額，中籤率約47％。

此外，南科實中國小部社區生招收41人，報名72人；園區生招收191人，報名人數達310位，優先錄取34人後，由276人爭取157個名額，中籤率約56％。

南科實中說，近年來申請入學人數並未減少，除了辦學受到各界肯定，主要與南科園區發展有關，南科園區從業人員以年輕人居多，大家落地生根後，孩子也逐漸到了就學年齡，因此，近年申請入學的人數一年比一年多。

南科實中校長秦文智也說，今年為避免抽籤活動造成人潮群聚，影響防疫工作，首度改由公正人士代抽，全校師生動員50人次投入，除了全程直播，還會錄影保存，一切公開透明，家長也不必擔心有舞弊情形，抽籤結果現已在學校網站公告，家長、學生均可上網查看。

南科實中首度改由公正人士全面代抽，今天由校長秦文智致詞開場進行上、下午2場抽籤作業。（記者萬于甄攝）

南科實中首度改由公正人士全面代抽，今天由校長秦文智致詞開場進行上、下午2場抽籤作業。（記者萬于甄攝）

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