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武漢肺炎》台南確診增至7例 黃偉哲：戒慎恐懼不得輕忽

武漢肺炎確診病例全國分布圖，目前南市7例呈橘色圖示。（擷自疾管署官網）

武漢肺炎確診病例全國分布圖，目前南市7例呈橘色圖示。（擷自疾管署官網）

2020-03-21 17:38:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕武漢肺炎疫情升溫，境外移入病例增加，台南市確診病例已增至7例，在疾管署的全國確例分布圖標示「橘色瀕臨紅色」（8例以上標示紅色）；對此，台南市長黃偉哲今（21）日受訪表示，若以全國人口數比例，台南占約12分之1，而武漢肺炎確診病例，台南不到20分之1，雖然在相對比例上算低，但不能因此而鬆懈，任何有助防疫措施都會全力以赴，戒慎恐懼不得輕忽。

至於中央流行疫情指揮中心下令近期有出國旅遊史的居家檢疫對象回溯擴大，台南公務員有多少位，是否影響行政運作？黃偉哲說，事實上出國的台南公務人員是在政府下3級旅遊禁令之前出國，在3月16日之前回來的人，大約有6、7位都已主動先自我居家檢疫中，並沒有來市府上班，保護家人也是保護同事與民眾，期限結束後再回工作崗位，不會影響市府內部防疫安全，民眾可以放心。

黃偉哲表示，境外移入病例逐漸升高趨勢，高於本土病例，要守住這波回國潮，守得住的話，台灣相對安全，任何有助防疫工作的超前部署，市府都會全力以赴。

另外，全國教師產業公會呼籲校園全面禁止進入，黃偉哲認為，南市作法已經暫停室內空間如教室與體育館對外出借，而校園是開放空間，戶外風險低，可是校外出入成份較複雜，是否採登記制管制進出，或是全面禁止，將會尊重中央流行疫情指揮中心的規範及專家意見再作進一步考量。

台南市長黃偉哲表示，近期有出國旅遊史的台南公務員大約6、7位，都已先主動居家檢疫中未上班，市府內部防疫全，民眾可以放心。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲表示，近期有出國旅遊史的台南公務員大約6、7位，都已先主動居家檢疫中未上班，市府內部防疫全，民眾可以放心。（記者洪瑞琴攝）

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