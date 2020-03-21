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武漢肺炎》魚皮湯店家遭獵巫「撒」冥紙 警方澄清：是「掉下去」

有民眾經過魚皮湯店時「掉了」冥紙。（記者王捷翻攝）

有民眾經過魚皮湯店時「掉了」冥紙。（記者王捷翻攝）

2020-03-21 16:50:37

［記者王捷／台南報導］台南東區一間魚皮湯店，遭網友造謠老闆從歐洲旅遊回來，沒有居家隔離，還繼續開店，讓店家飽受網路霸凌，警方得知後介入偵辦，要揪出散播假訊息的網友，沒想到過程中，21日又傳出民眾到店家前撒冥紙，不過後來警方調閱監視器表示，冥紙看起來這是「掉下去」不是「撒出去」，且經過調查，該民眾表示不慎掉落，非與人有怨。

武漢肺炎疫情影響，讓很多民眾恐懼，甚至出現「獵巫行動」，南市東區一家魚皮湯業者就是受害者之一，遭網友抹黑老闆曾經去歐洲旅遊，3月14日回國後沒有居家檢疫，16日就開店，18日被舉報，簡直是黑心店家。

據了解，該間魚皮湯老闆的確有出國，但是他們返國的時間，當時還沒規定要居家檢疫，民眾未經查證，誤以為店家在3月14日回來就要居家檢疫，實際上，居家檢疫剛好有空窗期就是3月14日到18日，這幾天來店家一直受到網路霸凌，也有民眾打電話到店內罵人。

警方獲報後，將PO文的網友以武漢肺炎特殊條例中的第14條散播不實訊息偵辦，但是在警方偵辦時，21日又傳出有人到魚皮湯店外「撒」冥紙。

警方調閱監視器追查，表示冥紙是「掉出來」，不是用撒的，因此沒違反社會秩序維護法，而且經過調查，民眾也向警方供稱，冥紙是不慎掉落，沒有與人結仇。

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武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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魚皮湯店遭民眾造謠，老闆從歐洲返國後沒有居家檢疫還繼續開店。（記者王捷翻攝）

魚皮湯店遭民眾造謠，老闆從歐洲返國後沒有居家檢疫還繼續開店。（記者王捷翻攝）

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