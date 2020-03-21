南寧高中33年前值日生 今返校「擦黑板」

南寧高中33年前值日生蔡雲萍和蔡茹芬，今天上午返校「擦黑板」完成當年任務。（記者王姝琇翻攝）

2020-03-21 13:21:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市南區南寧高中日前進行舊校舍拆除作業時，意外發現舊黑板上留有33年前值日生的字跡，市議員呂維胤、南寧高中校長蘇宗立和南寧家長會長林鶴翎共同召開記者會後，成功尋覓到當年黑板上的2名值日生，今日上午「值日生」蔡雲萍和蔡茹芬返回母校完成當年任務，一同抹去黑板字跡。

南寧中學創立於49年，原為國民中學，至民國92年才改制為高級中學。目前校內有包括敦仁樓、實踐樓、尚勇樓、育智樓和中正樓等，多棟超過50年的舊校舍，因在0206大地震後受損，經評估耐震係數已達拆除重建標準，於3月中旬陸續拆除重建。日前進行拆除作業時，發現舊黑板上竟留有民國76年9月26日當天值日生的字跡，實屬不易。

呂維胤表示，先前多次爭取校舍拆除重建計畫，獲得1億6千多萬經費並開始拆除作業，總共拆除5棟舊大樓、新建2棟，沒想到竟意外促成此次佳緣。

呂維胤說，尋人啟事記者會結束後，不到半天時間就找到蔡雲萍與蔡茹芬2位校友，其中1位甚至是透過自己的臉書粉專找到的，十分有緣，很高興能促成此次佳事，讓2位校友能重返校園，完成33年前值日生的工作，因此，依約提供2位值日生各1萬元的獎金，並藉此促成同學會，同學相互聯絡情誼，回味孩提時光，真的讓人十分感動，也呼籲校友們可以常常回母校看看，感受南寧的風華再現。

市議員李維胤依約提供2位值日生各1萬元的獎金，並藉此促成同學會。（記者王姝琇翻攝）

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