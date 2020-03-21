為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

南寧高中33年前值日生 今返校「擦黑板」

南寧高中33年前值日生蔡雲萍和蔡茹芬，今天上午返校「擦黑板」完成當年任務。（記者王姝琇翻攝）

南寧高中33年前值日生蔡雲萍和蔡茹芬，今天上午返校「擦黑板」完成當年任務。（記者王姝琇翻攝）

2020-03-21 13:21:13

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市南區南寧高中日前進行舊校舍拆除作業時，意外發現舊黑板上留有33年前值日生的字跡，市議員呂維胤、南寧高中校長蘇宗立和南寧家長會長林鶴翎共同召開記者會後，成功尋覓到當年黑板上的2名值日生，今日上午「值日生」蔡雲萍和蔡茹芬返回母校完成當年任務，一同抹去黑板字跡。

南寧中學創立於49年，原為國民中學，至民國92年才改制為高級中學。目前校內有包括敦仁樓、實踐樓、尚勇樓、育智樓和中正樓等，多棟超過50年的舊校舍，因在0206大地震後受損，經評估耐震係數已達拆除重建標準，於3月中旬陸續拆除重建。日前進行拆除作業時，發現舊黑板上竟留有民國76年9月26日當天值日生的字跡，實屬不易。

呂維胤表示，先前多次爭取校舍拆除重建計畫，獲得1億6千多萬經費並開始拆除作業，總共拆除5棟舊大樓、新建2棟，沒想到竟意外促成此次佳緣。

呂維胤說，尋人啟事記者會結束後，不到半天時間就找到蔡雲萍與蔡茹芬2位校友，其中1位甚至是透過自己的臉書粉專找到的，十分有緣，很高興能促成此次佳事，讓2位校友能重返校園，完成33年前值日生的工作，因此，依約提供2位值日生各1萬元的獎金，並藉此促成同學會，同學相互聯絡情誼，回味孩提時光，真的讓人十分感動，也呼籲校友們可以常常回母校看看，感受南寧的風華再現。

市議員李維胤依約提供2位值日生各1萬元的獎金，並藉此促成同學會。（記者王姝琇翻攝）

市議員李維胤依約提供2位值日生各1萬元的獎金，並藉此促成同學會。（記者王姝琇翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高手在民間！ 餐廳外小黑板超猛 網友跪求朝聖
2020-03-17 20:05

高手在民間！ 餐廳外小黑板超猛 網友跪求朝聖
《鬼滅之刃》當畢業賀禮 高中老師畫作引網友狂讚
2020-03-01 14:45

《鬼滅之刃》當畢業賀禮 高中老師畫作引網友狂讚
黑板行銷術吸睛 屏縣府療癒出擊
2017-06-09 16:40

黑板行銷術吸睛 屏縣府療癒出擊
粉筆繪陳澄波！這間咖啡店讓網友膜拜再膜拜....
2017-02-23 14:22

粉筆繪陳澄波！這間咖啡店讓網友膜拜再膜拜....
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
臺南市今日熱門
2020-03-15 19:58

武漢肺炎》居家檢疫第3天就溜去要扛轎遶境 警方苦尋21小時找回

2020-03-18 19:25

武漢肺炎》2出國旅遊公務員 南市府命令停止休假將返國

2020-03-16 11:26

疑閃避大貨車 男騎士捲入車輪下送醫不治

2020-03-16 18:04

武漢肺炎》防疫變「十面埋伏」 綠委建議：入境一律隔離14天

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播