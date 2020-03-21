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麻豆柚花巷茶席音樂會登場 黃偉哲：鼓勵戶外多走走

柚花樹下，聞著淡淡的柚花清香、品茗十分悠閒。（記者楊金城攝）

柚花樹下，聞著淡淡的柚花清香、品茗十分悠閒。（記者楊金城攝）

2020-03-21 12:13:05

〔記者楊金城／台南報導〕3月，麻豆小鎮空氣中傳來陣陣柚花香，結合綠意、花香、茶香的柚花巷茶席音樂會今天在麻豆井東里柚花巷文旦園登場，讓人陶醉。

柚樹開花，麻豆小鎮空氣中傳來陣陣柚花香。（記者楊金城攝）

柚樹開花，麻豆小鎮空氣中傳來陣陣柚花香。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲稱讚這是產業結合文化的最好活動，他說，正值防疫，大家在家中悶久了，到戶外透透氣，到麻豆柚樹下來喝好茶、吃茶點、聞花香、聽音樂是最快樂的事情，提高身體免疫力。

柚花樹下，聞著淡淡的柚花清香、品茗十分悠閒。（記者楊金城攝）

柚花樹下，聞著淡淡的柚花清香、品茗十分悠閒。（記者楊金城攝）

台南市文化局也特地為進場的觀眾量測體溫和以酒精消毒手部，做好防疫工作。

台南市長黃偉哲（前左）稱讚柚花藝術節是產業結合文化的最好活動。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前左）稱讚柚花藝術節是產業結合文化的最好活動。（記者楊金城攝）

參加的民眾表示，坐在柚花樹下，聞著淡淡的柚花清香，聆聽國樂演奏、唸歌詩，是非常難得的體驗，讓人感受到麻豆柚花飄香的魅力。

結合綠意、花香、茶香、藝術的柚花巷茶席音樂會今天在麻豆井東里柚花巷文旦園登場，讓人陶醉。（記者楊金城攝）

結合綠意、花香、茶香、藝術的柚花巷茶席音樂會今天在麻豆井東里柚花巷文旦園登場，讓人陶醉。（記者楊金城攝）

柚花巷茶席音樂會由台南市民族管絃樂團帶來古樸優雅的絲竹樂開場，現場還有台南市茶藝聯合促進會25位茶師示範柚花茶席品茗和奉茶，十分悠閒和藝術氛圍。

台南市文化局、麻豆區公所、麻豆農會、柚花宅園、藝文協會舉辦的「2020柚花藝術節」，一系列麻豆柚花樹下的藝術饗宴接力辦到3月31日，現在造訪充滿柚花香的麻豆藝文小鎮、漫步柚花巷，聞花香正是時候。

麻豆的多條「花見小路」，包括磚井社區的柚花巷、古荷蘭井公園、安東社區的浪漫步道、曾文溪堤防綠色隧道、北勢里尫祖廟買郎宅，都是初春麻豆最美的風景。

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