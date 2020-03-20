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肝癌復發 中醫治療4個月腫瘤縮小一半

醫師透過中藥與電針穴位，讓肝癌患者腫瘤縮小一半。（記者王捷翻攝）

醫師透過中藥與電針穴位，讓肝癌患者腫瘤縮小一半。（記者王捷翻攝）

2020-03-21 00:13:00

〔記者王捷／台南報導〕65歲吳先生在2年前被診斷出肝癌，腫瘤大小約直徑5公分，隨即接受腫瘤燒灼手術，並接受5個月的C型肝炎治療，雖然有回診追蹤，但在去年4月接受超音波檢查時，發現腫瘤又復發，相當難過，嘗試中醫輔助療法，經台南市立醫院中醫部林才備醫師診治4個月，體重上升，氣色紅潤，腫瘤甚至變小了，令吳先生欣喜不已。

林醫師說，近期研究發現，腫瘤患者與生物節律紊亂及視交叉上核失節率有密切相關，因此，維持腫瘤患者正常的晝夜節律，有助延長生存期，提高生活質量，也有研究指出「肝俞」與「至陽」兩穴對生物節律具有調節作用。林醫師為吳先生經辨病與辨證後，開立了運化中焦與抑制腫瘤細胞生長的中藥，再加上電針肝俞、至陽等穴道，3到4個月期間接受中醫治療與西醫追蹤，體重由原先44.7公斤上升至46.4公斤，氣色也變紅潤，經核磁共振檢查，發現腫瘤居然縮小，由3.9公分縮小為1.5公分。

林醫師表示，中醫是強調全身辯證，不僅著重腫瘤局部也看全身的病因和疾病發生與變化的機制，不只預防轉移也改善不適症狀，尤其手術、化療、放射線療法後的副作用。此外，針灸可以通過經絡穴位達到全身調理，也可以在表淺部位腫瘤四周做局部治療以抑制腫瘤。林醫師強調，中西醫合作治療腫瘤並不矛盾，且可各自發揮自身優勢，以達更好療效，造福更多患者。

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