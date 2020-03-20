武漢肺炎》台南公務員有多少人出國？ 黃偉哲：現在沒人敢出國

台南市長黃偉哲表示，目前已經沒有公務員敢出國旅遊了。（記者洪瑞琴攝）

2020-03-20 15:10:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕由於國外武漢肺炎疫情嚴峻，台南有2名公務員到冰島及土耳其旅遊，是否還有其他市府人員出國旅遊？台南市長黃偉哲今（20）日受訪表示，目前清查只有2名公務員出遊，可確定的是「現在沒有人敢出國，出國的人今天下午返國」。

黃偉哲不諱言表示，這次武漢肺炎疫情中，市府人員有多少出國旅遊，「我不能回答說只有2個」，但是所有出國的人統統都回來了，期限內配合自主健康管理，「目前清查只有2位出國的人，今天下午會返國」。

黃偉哲強調，武漢肺炎疫情未趨緩，旅遊警示禁令及公務員出國被媒體報導關注後，「現在沒人敢出國」。

據了解，武漢肺炎全球疫情持續擴大，國內境外移入病例大增，未來14天是第2階段防疫關鍵期，但是台南市政府公務員有1人於3月6日前往冰島旅遊，另1人則在14日前往土耳其旅行，雖然2人前往的國家在16、17日才被公告為3級，但是當時歐洲疫情已陷危機風險，市長黃偉哲也曾於2月底即要求公務員不要到2、3級警示國家旅遊，而兩人的服務單位曾大力勸阻，但他們仍堅持前往，市府要求立即返國。

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