議員質疑台南防疫旅館一房難求 市府：正進行第二波洽談

南市議員陳怡珍接獲民眾陳情表示想訂防疫旅館，卻一房難求。 （記者王姝琇翻攝）

2020-03-20 16:43:12

〔記者王姝琇／台南報導〕自3月19日凌晨起，台灣全面提高邊境管制，非本國籍一律限制入境，不管本國人或非本國人，只要是入境一律需居家檢疫14天。南市府日前表示轄內防疫旅館能量充足毋須恐慌，但今卻傳出有民眾向市議員陳情「根本訂不到房間」。

對此，衛生局回應，第一波防疫旅館15間房已滿住，目前已完成洽談第二波約150間房，現正召集業者舉辦說明會，宣導注意事項並制定入住流程；民眾若有需求可先行致電台南防疫專線2880180預訂，待會議結束後衛生局將依民眾需求媒合防疫旅館，毋須恐慌；觀旅局則強調，仍鼓勵民眾「居家」隔離或檢疫，把防疫旅館留給真正需要的人。

南市議員陳怡珍今指出，這幾天接到許多民眾反映因家中有留學生返台，再加上中央流行疫情指揮中心宣布回溯至3月5日以後從歐洲、埃及等地入境者，也要改成居家檢疫，導致防疫旅館需求量大增，民眾致電防疫專線才發現完全客滿，一房難求！

陳怡珍呼籲市府應提前規劃，配合中央超前佈署，加速協調業者，提供防疫旅館房間數量，以機動因應隨之而來的疫情。

南市觀旅局今宣布台南已洽談約165個房間可作為防疫旅館使用，目前有15名居家檢疫者入住，入住率僅約1成。但實際致電衛生局及觀旅局皆回應防疫旅館目前完全額滿，沒有空位。經陳怡珍進一步了解才發現，現有的15個房間為兩間民宿，是第一波洽談的業者，全數額滿。市府已陸續與第二波業者接洽，預計會有逾150個房間，待今（20日）天下午與有意願的業者開會宣導軟、硬體措施，制定SOP標準作業流程後，才能確定，因此，現在尚無法釋出空房。

陳怡珍強調，現在民眾完全是看的到吃不到，心裡只能乾著急，她要求市府應加快協調的腳步，加速提供防疫旅館數量，才能因應實際疫情狀況。

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