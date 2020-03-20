「為了你，我堅守崗位...」呼吸治療師17字 逾萬網友瘋傳

Coke邀來同事一起寫下字句做宣導。（圖擷取自「Coke Kang」個人臉書）

2020-03-20 13:53:42

〔記者王姝琇／台南報導〕「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」呼吸治療師Coke號召同事一起宣導，手舉牌子寫下短短17個字，也吐露出醫護防疫人員的心聲，引來1.7萬人暖心瘋傳！

近日武漢肺炎確診個案急遽增加，截至昨日為止已達108例，讓醫護防疫人員更加緊繃；Coke因在國外網站看到有醫療人員的宣導字句，因而拿來引用，並邀請同事一起拿紙張寫下「為了你，我堅守崗位；為了我，請你堅守在家」，希望能夠協助宣導。

Coke提及，我們想表達的是，我們醫療人員，為了你們我們會堅守崗位共同防疫，但身為一般民眾的你們可以做的就是為了我們，盡量不要去公眾場合趴趴走，請你們堅守在加共同防疫。

照片貼出來以後，引發1.7萬名網友轉發，紛紛留言表示「辛苦第一線的醫護人員，台灣有你們真好！」「因為有您們的守護，讓我們很放心」、「辛苦醫療人員、感謝你們的付出」、「請把自己管理好！！這樣才是減少社會負擔最重要的事」、「我們會聽話乖乖在家的。」

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Coke在國外網站看到有醫療人員的宣導字句，因而拿來引用宣導。（圖擷取自「Coke Kang」個人臉書）

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