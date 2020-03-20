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武漢肺炎》蘭花業者自力救濟 逾2000株外銷品種免費看

蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

2020-03-20 12:26:28

［記者吳俊鋒／台南報導］「武漢肺炎」全球大爆發，台灣國際蘭展緊急延期，外銷重挫，業者自力救濟，自辦春季花展，蒐羅逾2000株各式珍貴品種，免費開放參觀，讓民眾在防疫期間紓解壓力，也藉此刺激內需買氣。

春季蘭花特展即日起在台南山上區的蘭科植物園登場，活動持續至4月5日，由長穎農業開發公司邀集鄰近逾10家業者共襄盛舉，包含內、外銷，以及市場主力等品種超過200種，琳瑯滿目。

台灣蘭花產業聯盟發展協會理事長吳柏昌表示，受武漢肺炎影響，不僅台灣的蘭展延期，世紀各地的蘭展也都停辦，很多國家人、物進不去，嚴重衝擊外銷。

吳柏昌說，以往每年外銷300萬株，現在訂單影響超過一半，業者叫苦連天，因此希望透過首度舉辦的春季特展，活絡人氣。

吳柏昌提到，現場展出目前市場外銷主力的大唇瓣蝴蝶蘭，還有又稱紫色迷你蝴蝶蘭的藍天使，以及散發椰奶香的腋唇蘭，加上澳洲品種改良的軛瓣蘭、馬來西亞品種改良的黑毛石斛等，都很罕見。

吳柏昌指出，蘭展免費進場參觀，也有特惠品種，可以買1送1，現場還能用餐、喝咖啡，值得全家大小一起遊賞。

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蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

蘭科植物園舉辦春季蘭花特展，免費開放參觀。（記者吳俊鋒攝）

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