抗疫莫出國 台南祭2.5萬獎勵區里到「世界之最」走透透

台南祭出區里獎勵措施，補助防疫有功人員到台南「世界之最」遊玩。（記者洪瑞琴翻攝）

2020-03-20 12:02:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕有鑒於近日武漢肺炎確診個案絕大多數為境外移入，且多與國外旅遊相關，為避免民眾國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，台南市長黃偉哲今（19）日公布獎勵區里配合防疫政策實施計畫，每案補助2萬5千元，估計補助100案。

黃偉哲說，對於積極協助居家檢疫工作、協助資助或發放防疫物資（例如口罩、消毒用品等）、配合環境衛生整理及其他提供有助於防疫工作者，提供獎勵方案，而配合防疫並符合獎勵事項，可由里辦公處結合南市「世界之最」景點旅遊辦理社區觀摩，提供100案活動經費，每案最高2萬5000元，但若是有搭乘遊覽車，須在疫情緩和期間。

另外，對於推行防疫有功人員，例如里、鄰長、區公所人員等，頒發獎項並列入績效考核，然而不配合防疫政策造成防疫破口，亦祭出酌減核給地方發展專案經費，還有里、鄰長不列入表揚名單等措施。

黃偉哲說，「不必到土耳其，台南後壁土溝就很不錯了」，台南有世界級景點與美食，在世界各地疫情嚴峻時期，只要來台南就能輕輕鬆鬆享受在地小吃一飽口福，又能徜徉在自然大地美景，且沒有出國染疫風險或居家檢疫的憂心，因此祭出獎勵措施，感謝基層防疫辛勞，帶動大家何不現在就把出國旅費換個場域來台南「世界之最」走透透，繼續逍遙、健康出遊！

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北門井仔脚是「世界之最」遊點，唯－仍運作的古早塩田。（台南市政府提供）

台南市長黃偉哲（前左3）祭出區里獎勵措施，補助防疫有功人員到台南「世界之最」遊玩。（記者洪瑞琴攝）

台南市府祭出區里獎勵措施，補助防疫有功人員到台南「世界之最」遊玩。（記者洪瑞琴翻攝）

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