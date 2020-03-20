武漢肺炎》台南中洲寮保安宮助學校防疫 捐贈紅外線熱顯像儀

安南區中洲寮保安宮主委邱昭勝及和順國小會長聯誼會捐贈台南啟智、和順國中及和順國小紅外線熱顯像儀。（和順國中提供）

2020-03-20 09:35:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應武漢肺炎疫情，校園繃緊神經在防疫，安南區中洲寮保安宮主委邱昭勝及和順國小會長聯誼會總會長方文豐，號召保安宮委員及和順國小歷任家長會長，共同出資一起捐助台南啟智、和順國中及和順國小紅外線熱顯像儀，今（20）日啟用，為學校防疫工作盡心力，也為師生的健康把關。

台南啟智校長林宏澤表示，校園防疫除了盤點及準備防疫物資外，也不斷宣導及教導學生要勤洗手，落實生病發燒在家休息等政策，以度過此波嚴峻疫情。

邱昭勝說，俗話說「凡事要人助，也要神明的扶助」，廟境內有台南啟智及和順國中、國小，為彰顯保生大帝醫護眾生的慈悲，捐助防疫物資及紅外線熱顯像儀，該儀器可在10公尺外追蹤旅客體溫，與機場、醫院檢疫是相同等級，守護學子添加利器。

邱昭勝表示，目前疫情似乎沒有減緩的情形，除了勤洗手、戴口罩、落實良好衛生習慣之外，也希望透過宮廟的力量，一起為各學校的防疫工作把關，所以拋磚引玉由保安宮先捐助紅外線熱顯像儀給學校，為守護學子健康貢獻心力。

林宏澤表示，各個學校也派人員出席操作體驗說明會，以瞭解該儀器的功效及操作，大家一起為防疫工作及守護健康努力，而且中洲寮保安宮長期扶助轄區學子，舉凡學生獎勵金、助學金及物資的捐助，讓這群學生得到保生大帝的護佑。

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