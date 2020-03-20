抗疫搶泡麵？黃偉哲趁機促銷「台南好麵」：扛一波回家

台南市長黃偉哲佛系宣傳，呼籲大家來搶台南好麵。（擷自LINE）

2020-03-20 09:12:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「有了台南好麵，你何必搶泡麵！」、「別囤積泡麵了，道地台南麵條才是極品」！台南市長黃偉哲臉文祭出「麵條版」，呼籲大家「宅經濟，扛一波回家」，還強調台南各區都有好吃的麵，可以試試。

黃偉哲推薦十款特色麵，Q彈順口，且堅持好品質，有小英總統愛吃的善化芝麻麵，也有菱角麵、蓮藕麵、竹炭麵等，加些蔬菜、放幾顆蕃茄都好吃，各區農會特色的台南麵，「有良心、有溫度，也減少吃泡麵造成的身體負擔」。

黃偉哲說，不只是泡麵，各項民生物資皆有足夠存量，無須囤積，請民眾放心，「未來14天將成防疫關鍵期，邀請大家訂購各個農會合作的特色麵條，也能幫助農民渡過經濟寒冬」，並歡迎網友留言推薦其他，「疫情當前，在家健康吃，我們一起攜手度過難關」！

這則宣傳短片貼文獲得熱烈影響，網友超過4萬次觀看，網友留言「市長能不能推一組全部都來一包的箱購、什麼麵都有」、「台南在地美食、讓它下架、不要吃泡麵了」、「有沒有防疫嚐鮮包，每種我都想嚐一下」。

網友們也推薦，新市的毛豆麵，還有鳳梨麵、 番茄麵、關廟麵，「來碗台南好麵，讓您麵麵俱到」。

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台南市長黃偉哲佛系宣傳，呼籲大家來搶台南好麵。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲佛系宣傳，呼籲大家來搶台南好麵。（擷自臉書）

台南市長黃偉哲佛系宣傳，呼籲大家來搶台南好麵。（擷自臉書）

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