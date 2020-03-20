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菜鳥女警與男警傳不倫戀 南警分局：重新調查「性證據」

菜鳥女警疑因與已婚男警不倫戀，20日到新單位分局報到，分局督察組將重新調查兩人的性關係，作為是否列管的關鍵。（資料照，記者萬于甄攝）

菜鳥女警疑因與已婚男警不倫戀，20日到新單位分局報到，分局督察組將重新調查兩人的性關係，作為是否列管的關鍵。（資料照，記者萬于甄攝）

2020-03-20 06:18:55

〔記者王捷／台南報導〕特考班的菜鳥女警在實務訓練期間，吳姓警員作為她的「師父」，但師徒關係變調為不倫戀，兩人都調離原單位，20日將到市區分局報到，分局督察單位則指出，將重新調查，如果有實證女警與師父有不當性關係，將列入風紀列管人員做管制。

各縣市警局在理論上一年會有年初、年中2次調動，在非調動期間被分局報請調動，通常是突然發生風紀問題。據了解，菜鳥女警因與男警師父的對話，超過一般男女交往的程度，加上師父已婚，已達不正當交往的情況，因此南市警局依警察人員懲處標準，將兩人調到新單位，20日菜鳥女警將在新單位服勤。

菜鳥女警報到的新單位，是市區繁重的警所，轄區狀況相當複雜，菜鳥女警調到該所後，讓該警所的正常輪值警員達到19位，而菜鳥女警是所內的第四位女警，這讓該警所成為分局女警數最多的警所。所長獲知菜鳥女警要來報到的消息，除了煩惱女警人數過多，在執勤上會有稍微有困難，也煩惱風紀問題，整個警所都會被督察單位異樣關切。

分局督察組指出，在菜鳥女警來報到前，警分局已經對同事再做一次風紀講習，是否將菜鳥女警列為風紀列管人員，依據端正警察風紀實施規定，分局會重新調查。

調查的關鍵，是不正當性關係的證據，若沒有實證能證明菜鳥女警與師父的性關係，會列入違紀傾向人員，將強注意，如果女警與師父有發生性行為，那麼就會列管為風紀列管人員，列管的時間沒有受到限制，會依據列管後的輔導、考核程度，解除風紀列管。

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