鐵絲變長刀 南警臉書感性籲「先報警，再po網，好嗎?」

南市六分局警方在臉書po文籲請民眾若遇有治安狀況時，請先報警再po網，可以嗎？（記者王俊忠翻攝）

2020-03-19 23:48:49

〔記者王俊忠／台南報導〕3月14日下午，有網友將台南市南區街上1名阿伯手拿的長鐵絲誤認為長刀，但網友沒報警、只PO上網。因為13日晚間新北市新店區甫發生1件隨機殺人案，「阿伯持刀傳聞」引起台南地方網友熱議，警方不敢大意、費了不少心思查明真相，證實是誤會虛驚。市警六分局臉書首度po出硬體書法、感性呼籲網友：『治安如有狀況，請先報警再PO網，好嗎？』。

PO文引恐慌 警大陣仗調查虛驚一場

警方強調，若當時網友在第一時間先報警，由警局先派出2名警力到場查證，約在5-10分鐘內就可以澄清誤會，但網友卻沒有先報警，讓警方喪失查證先機。

警方事後花了8名警力、長達7小時調閱20幾支監視器影像才破解謎團，雖然事情圓滿落幕，解除治安危機疑慮，但警方卻為此事多付出龐大調查成本。為了提醒網友、民眾在第一時間當警方的耳目、作「警友」，市警六分局特別挑選幾張南區美景，搭配硬體書法字，在分局臉書以感性口吻呼籲身處社群媒體時代的民眾，能培養好的公民習慣，有狀況請先報警、再PO網喔！文末還幽默地說：『警方到了再照相打卡，你還可以跟警方同框喔！』。

美麗硬筆書法字 出自新興所長黃啟彰之手

在六分局臉書上令人注意到的是這一帖美麗的硬筆書法字竟是出於派出所所長之手，今年1月16日剛上任的新興派出所所長黃啟彰。黃啟彰說，在他就讀警專前，是念斗六家商的廣告設計，算是學美工出身的，筆齡約有20年，他有感於社群媒體時代來臨，民眾常在網路上發表言論，卻不會主動報警求助，因此受到陳建民分局長之邀、寫硬字書法宣導，希望民眾多支持警方，勇於在第一時間報案，才能減少第一線警力同仁虛耗戰力。

南市六分局警方籲請民眾一起來珍愛南區。（記者王俊忠翻攝）

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