卡在聯外道路 台南西拉雅遊客中心啟用等等等

西拉雅國官田行政中心和遊客中心主建築完工。（記者楊金城攝）

2020-03-19 20:35:09

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區管理處官田行政中心和遊客中心，被喻為觀光新地標，但卡在聯外道路尚未完工，遊客中心啟用日遲遲未決。

眼看西拉雅行政中心和遊客中心的主體建築、景觀工程竣工，何時啟用讓地方期待，只是聯外道路未完工，風吹沙加上對地方出入有所影響，有些居民抱怨。

西拉雅官田行政中心和遊客中心去年12月取得使用執照，西拉雅管理處處本部並在今年1月16日就從白河搬遷到官田行政中心。

西拉雅管理處指出，因遊客中心室內裝修、消防安檢尚待完成，加上聯外道路施工尚未完成，若即開幕會有遊客安全上的疑慮，且考量目前全民防疫，官田行政中心、遊客中心開幕啟用日尚在研議中。而遊客中心室內裝修、消防安檢一完成，即會著手佈展。

西拉雅官田行政中心、遊客中心主建物、戶外景觀設施及聯外道路工程費斥資約3.5億元，其中聯外道路委由台南市工務局代辦開闢工程，聯外道路長度1009公尺、路寬15公尺。

市府工務局新建工程科長鍾南豪說，聯外道路工程在107年11月23日開工，原定去年8月完工，但因期間有排水疑義、連續降雨、管線配合及現地地質軟弱等因素，辦理變更設計，工程經費增加到6200多萬元，預計今年6月18日完工，按目前施工情況，應可提前到5月完工。

西拉雅官田行政中心、遊客中心佔地面積11.2公頃，園區景觀以鄉村、西拉雅族傳統聚落融入嘉南平原地形地貌意象設計，遊客中心採覆土式主建築的特色相當特別，是交通部觀光局列管的重點觀光建設，寄望成為多功能園區，帶動周邊觀光產業發展。

西拉雅遊客中心室內裝修還未完成。（記者楊金城攝）

西拉雅官田行政中心和遊客中心的聯外道路尚未完工。（記者楊金城攝）

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