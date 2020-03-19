郭信良盼府會合作 共同爭取主辦2022年台灣燈會

2020台灣燈會主燈「森生守護─光之樹」，展期間吸引許多民眾到場爭相拍攝。（資料照）

2020-03-19 18:16:15

〔記者王姝琇／台南報導〕台南向來是國內外旅人觀光首選，為了讓台南觀光旅遊業好上加好，台南市議會議長郭信良今提出，盼能與南市府齊心協力，共同爭取2022年台灣燈會在台南舉辦，展現府城文化軟實力。市長黃偉哲表示，感謝郭信良議長及議員先進提出很好的建議，但2022距離現在僅剩1年半，要如何辦得好、辦得漂亮，市府還得再思考評估。

郭信良指出，台中市主辦2020年台灣燈會已於2月23日閉幕，2021年將由新竹市接手辦理；由於台灣燈會的精神向來是注重南北平衡，所以台南市爭取2022年台灣燈會，不僅讓燈會再回到南部舉辦，也是台南市展現文化實力的好機會。

台南市曾於2005年、2006年連續舉辦台灣燈會，台南縣則是在2008年舉辦過，讓人印象深刻，但至今超過10年，台南都未再主辦過台灣燈會。郭信良說，2005年台灣燈會主燈「鳳鳴玉山」，光彩奪目，至今仍存放於安平港濱歷史園區，讓人津津樂道；2006年台灣燈會首創更生燈區，讓受刑人發揮技藝，成為爾後每年燈會的亮點；2008年台灣燈會更讓Discovery譽為世界最佳的節慶活動之一，足見其成功。

郭信良強調，台灣燈會結合觀光與民俗節慶，而且是政府與民間協力，讓全民感受到過年的魅力。台南市是台灣文化首都，他期盼藉由與市府共同爭取主辦2022年台灣燈會，讓全國國民以及國際友人都能到台南來，享受美食、欣賞花燈，體會不一樣的台灣年味。

市長黃偉哲回應，有關爭取舉辦台灣燈會一事，市府會審慎研究思考。議會這項建議確實點出台南對於舉辦燈會的想望，因為有不少縣市輪流舉辦的全國性活動，台南隔了很久都沒辦過，譬如全國運動會，台南也十幾年沒辦了，至於台灣燈會也有一段時間沒有辦。黃偉哲說，感謝郭信良議長及議員先進提出很好的建議，2022距離現在僅剩1年半，要如何辦得好、辦得漂亮，市府還得再思考評估。

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